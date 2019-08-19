Экономика

Агентство Fitch повысило рейтинги РосбанкаПлас 03:16

РДЭ банка отражает мнение Fitch о потенциальной поддержке, которую кредитная организация может получить от своих акционеров. Конечным собственником Росбанка является Societe Generale S.A. («SG», «A»/прогноз «Стабильный», SG владеет 99,95% в Росбанке).
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Fitch Ratings повысил рейтинги Банка «Аверс»

Реальное время02:26

Fitch повысило рейтинги четырех региональных банков РФ

Финмаркет01:41

Fitch повысило рейтинги 21 российской финкомпании

Интерфаксвчера в 10:26

Fitch повысило рейтинги четырех российских региональных банков

ТАССвчера в 14:38

Fitch повысило кредитные рейтинги ряда банков РФ

ПРАЙМвчера в 10:29

Fitch Ratings повысило рейтинги шести российских регионов

РБКвчера в 09:12

Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Татарстана

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:23
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Армия и оружие

Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе

Анкара предприняла в понедельник попытку остановить успешную операцию сирийской армии по восстановлению контроля над южными районами провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 16:23
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Политика

Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Общество

Покрас Лампас восстановит испорченную работу на Уралмаше 26 августа

Обновлено в 03:53
Политика

МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено 18 августа в 18:35
Происшествия

Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани

Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Подмосковье столкнулись маршрутка и ещё пять автомобилей

Обновлено в 02:13
Политика

В Киеве суд рассмотрит апелляцию на продление ареста Вышинского

Подольский районный суд Киева в июле вновь продлил срок содержания под стражей Вышинского еще на два месяца, журналист должен находиться под арестом до 19 сентября.
Обновлено в 01:21
Экономика

«Трансконтейнер» направит на дивиденды более 2 млрд рублей

По итогам всего 2018 года на дивиденды акционерам было направлено 75% чистой прибыли оператора по РСБУ, или 6,68 млрд. рублей из расчета 480,37 рубля на акцию.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 02:53
Гаджеты

Представлены Realme 5 и 5 Pro: бюджетные смартфоны с четырьмя камерами

Сегодня бренд Realme на специальном мероприятии представил два новых смартфона с четырьмя камерами.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка

Обновлено в 02:23
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено вчера в 15:16
Наука

На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен ВОВ

Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые могли быть проложены во время Второй мировой войны.
Обновлено в 01:57
Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году

В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие

Адмирал ВМС США сообщил о готовности к операциям против Венесуэлы

Военно-морские силы США находятся в полной готовности к тем операциям против Венесуэлы, которые будут необходимыми.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Поиски 5-летней Зарины Авгоновой продолжаются в Нижегородской области

Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева рассказала, как похудела за год на 60 килограммов

Обновлено в 03:05
Здоровье

В СФ предложили ограничить продажу сладостей в школьных буфетах

"Нужно рассмотреть возможность ограничения продажи в школьных буфетах продуктов с высоким содержанием сахара и вредных добавок", – цитирует Агентство "Москва" члена комитета верхней палаты парламента по социальной политике Татьяну Кусайко.
Обновлено в 02:14
Транспорт

Власти Москвы одобрили продление Коммунарской линии метро до Троицка

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект продления строящейся Коммунарской линии метро от планируемой станции "Столбово" до города Троицк с размещением электродепо, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Полиция устанавливает лиц, стрелявших из автомата в тоннеле в Москве

Столичная полиция ищет неизвестных, открывших в Москве ночью стрельбу, предположительно, из охолощенного автомата Калашникова.
Обновлено в 04:39
Политика

Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму

Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о росте суммы ущерба в деле о хищении из «Югры»

По информации газеты, в июне на экс-владельца банка Алексея Хотина, экс-директора московского филиала банка Нину Чернову и еще нескольких человек было заведено новое уголовное дело о растрате, которое объединили в одно производство с основным.
Обновлено в 02:39
Общество

Митинг-концерт к 350-летию флага России пройдет на Сахарова 24 августа

Митинг-концерт с участием звезд эстрады пройдет 24 августа на проспекте Академика Сахарова в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 04:26
Политика

Украина намерена начать поставки газа из Румынии

"Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".
Обновлено в 02:03
Политика

Вице-президент Венесуэлы прибыла в Москву

Обновлено вчера в 09:57
Общество

Убыль населения в России объяснили неумением «мужиков рожать»

Естественная убыль населения в Калужской области, где за первую половину года наблюдалось стремительное падение рождаемости, связана с нехваткой женщин.
Обновлено в 04:12
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