Экономика
Агентство Fitch повысило рейтинги "Интер РАО" до "BBB" с "BBB-"Финмаркет 08:19
Краткосрочный РДЭ был сохранен на отметке "F3". Как сообщалось, 9 августа Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Российской Федерации до "ВВВ" с "BBB-", прогноз рейтингов - "стабильный".
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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России
PrimaMedia.ru13 августа в 00:47
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
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