Экономика
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг ГрузииREGNUM 05:11
Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии на уровне «BB» («Уровень кредитоспособности ниже достаточного») с прогнозом «стабильный», передает 17 августа телеканал Imedi.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 22:10, Ашберн
Общество
Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321
Обновлено в 21:34
Кино
Умер актер Питер Фонда из «Беспечного ездока»
Американский актер и режиссер Питер Фонда, прославившийся благодаря своей роли в фильме "Беспечный ездок", скончался в возрасте 79 лет, сообщает журнал People со ссылкой на заявление его семьи.
Обновлено вчера в 19:23
Игры
Фанаты No Man’s Sky наконец установили билборд с благодарностью разработчикам
Шон Мюррей Примечательно, что билборд установили всего через пару дней после выхода самого крупного обновления для No Man's Sky — Beyond.
Обновлено в 12:03
Экономика
В Грузии создали комитет международной торговли
Правительство Грузии создало национальный комитет международной торговли.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Футбол
Зе Луиш забил свои первые голы за «Порту» в чемпионате Португалии
В составе «Спартака» Зе Луиш забил 35 голов в 109 матчах. По информации СМИ, трансфер 28-летнего За Луиша обошелся «Порту» в 8,5 млн евро.
Обновлено в 17:26
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
Американский предприниматель украинского происхождения, миллиардер Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко за пять лет пребывания на посту вывел из страны по меньшей мере восемь миллиардов долларов.
Обновлено в 18:54
Армия и оружие
The National Interest рассказал о перспективах ВМФ России
Военно-морской флот (ВМФ) России стремительно превращается во флот небольших, но обладающих сильной мощью кораблей.
Обновлено в 21:03
Теннис
Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати
Даниил Медведев, первая ракетка России, победил в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати серба Новака Джоковича.
Обновлено в 20:05
Политика
Президент Сербии пригласил Шойгу посетить Белград
«Наш президент и Верховный главнокомандующий Александр Вучич передаёт вам самые тёплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперёд армия Сербии благодаря вашему личному участию», — сказал глава Минобороны Сербии Александр Вулин в ходе встречи с Шойгу.
Обновлено в 15:36
Здоровье
Минздрав предложил проверять работников на употребление алкоголя
Ведомство предложило ъ тестировать сотрудников на употребление алкоголя.
Обновлено в 21:41
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:45
Футбол
Гвардиола рассказал о перепалке с Агуэро
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о перепалке с нападающим Серхио Агуэро после его замены в матче с "Тоттенхэмом" (2:2).
Обновлено в 17:17
Политика
Порошенко назвал главные страхи России
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия боится единства и решительности страны.
Обновлено в 20:16
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения с Россией раньше США
Бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин призвал наладить отношения с Россией раньше США.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено в 13:00
Общество
Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%
Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
Украинские силовики разместили БМП на территории школы в Донбассе
«В населенном пункте Троицкое военные преступники вооруженных формирований Украины разместили две боевые машины пехоты во дворе школы», — рассказал Филипоненко.
Обновлено в 07:35
Общество
Мэр Оттавы признался в гомосексуальности
Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.
Обновлено в 18:11
Армия и оружие
Грузия и США подпишут договор о военном сотрудничестве
«В скором времени США и Грузия поставят подпись под соглашением, которое продолжит ту политику, чтопроводит США совместно с оборонным ведомством», - заявил министр обороны Грузии.
Обновлено в 07:20
Здоровье
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Другие советуют принимать в невероятных количествах пищевую соду, чтобы навсегда побороть аутизм.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Пожар произошел на шахте в Кузбассе
В Кузбассе в шахте "Грамотеинская" произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
Обновлено в 15:50
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
Теннис
Светлана Кузнецова: «Сейчас играю умнее и мудрее. В 34 года уже пора»
В 34 года уже пора (улыбается).
Обновлено в 21:06
Транспорт
Южный участок красной ветки метро закроют 18 августа
Обновлено в 04:00
Происшествия
Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства
Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.
Обновлено в 07:37