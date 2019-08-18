Экономика
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг ГрузииREGNUM вчера в 05:11
Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии на уровне «BB» («Уровень кредитоспособности ниже достаточного») с прогнозом «стабильный», передает 17 августа телеканал Imedi.
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Космос
К Земле приближается огромный астероид
Обновлено 15 августа в 05:08
Происшествия
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Перми
В Минздраве рассказали, что восемь пострадавших в ДТП с автобусом, протаранившим стену в Перми, находятся в тяжелом состоянии, сообщает на сайте ведомства.
Обновлено в 01:32
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Отчет о правонарушениях украинских военных в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия
Второй пилот аварийно севшего в кукурузном поле А321 госпитализирован
Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, Георгий Мурзин попал в больницу.
Обновлено 16 августа в 05:11
Кино
Российский фильм «Отпуск» получил приз фестиваля в Локарно
Короткометражный фильм «Отпуск» россиянина Антона Сазонова получил приз за лучшую режиссуру в программе «Леопарды завтрашнего дня» 72-го международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Стало известно, почему Макгрегор напал на пожилого мужчину в баре
Анонимый источник назвал причину, по которой экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в апреле этого года ударил пожилого мужчину в баре.
Обновлено вчера в 19:13
Космос
Китай впервые использовал новую ракету-носитель «Цзелун-1»
Обновлено вчера в 06:15
Общество
Жителей Приморья начали эвакуировать после тайфуна
В Приморье начали эвакуировать жителей из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Видеорегистратор снял, как метеор превращает ночь в день
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Шойгу сообщил о тратах США на нарушающие ДРСМД ракеты
США почти за год до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) начали финансировать разработки таких ракет.
Обновлено в 03:31
Гаджеты
На $300 дороже предшественника. Объявлена стоимость Google Pixel 4
Да, в Pixel 3 установлена обычная одинарная камера (пуская и очень хорошая), а в Pixel 4 будет уже двойная, но вряд ли этим можно обусловить доплату в $300.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено вчера в 19:40
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия
В Москве мужчина привязал собаку к движущейся машине
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Президент Сербии пригласил Шойгу посетить Белград
«Наш президент и Верховный главнокомандующий Александр Вучич передаёт вам самые тёплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперёд армия Сербии благодаря вашему личному участию», — сказал глава Минобороны Сербии Александр Вулин в ходе встречи с Шойгу.
Обновлено вчера в 15:36
Общество
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Футбол
Зинченко прервал рекордную серию для АПЛ
В матче 2-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). Полузащитник «горожан» Александр Зинченко прервал рекордную серию для АПЛ из 23 побед кряду, когда он был на поле.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму
Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Мужчина чудом выжил после удара молнии
Житель штата Южная Каролина чудом выжил после близкого удара молнии, сообщает телеканал WSOC.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В ДТП под Волгоградом пострадали семь человек
Семь человек, включая трое детей, доставлены в больницу после столкновения двух автомобилей под Волгоградом, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
«Силы Тигра» и ВКС РФ совместно вытесняют террористов в Сирии
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за шторма
Обновлено 16 августа в 15:53
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
Второе за сутки землетрясение произошло в Казахстане
Обновлено в 00:59
Политика
Посол в СЕ признался, что Украина теряет признаки государства
Украина продолжает терять признаки любого государства – территорию и население – в результате постоянных экспериментов над ней с 1991 года.
Обновлено в 03:57
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:45