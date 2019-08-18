Экономика

Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг ГрузииREGNUM вчера в 05:11

Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии на уровне «BB» («Уровень кредитоспособности ниже достаточного») с прогнозом «стабильный», передает 17 августа телеканал Imedi.
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Fitch ухудшило прогноз роста экономики Грузии из-за кризиса в туристической отрасли

Вестник Кавказа04:20

Fitch снизило прогноз роста экономики Грузии из-за туризма

Sputnik Грузия03:55

Fitch опубликовал новый прогноз развития экономики Грузии

Красная веснавчера в 12:06

Аналитики Fitch Ratings утвердили кредитный рейтинг Грузии

iReactorвчера в 20:43

Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Грузии

REGNUMвчера в 05:11
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Космос

К Земле приближается огромный астероид

Обновлено 15 августа в 05:08
Происшествия

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Перми

В Минздраве рассказали, что восемь пострадавших в ДТП с автобусом, протаранившим стену в Перми, находятся в тяжелом состоянии, сообщает на сайте ведомства.
Обновлено в 01:32
Футбол

Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе

Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

Отчет о правонарушениях украинских военных в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60

Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Наука

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия

Второй пилот аварийно севшего в кукурузном поле А321 госпитализирован

Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, Георгий Мурзин попал в больницу.
Обновлено 16 августа в 05:11
Кино

Российский фильм «Отпуск» получил приз фестиваля в Локарно

Короткометражный фильм «Отпуск» россиянина Антона Сазонова получил приз за лучшую режиссуру в программе «Леопарды завтрашнего дня» 72-го международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Стало известно, почему Макгрегор напал на пожилого мужчину в баре

Анонимый источник назвал причину, по которой экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в апреле этого года ударил пожилого мужчину в баре.
Обновлено вчера в 19:13
Космос

Китай впервые использовал новую ракету-носитель «Цзелун-1»

Обновлено вчера в 06:15
Общество

Жителей Приморья начали эвакуировать после тайфуна

В Приморье начали эвакуировать жителей из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

Видеорегистратор снял, как метеор превращает ночь в день

Обновлено вчера в 15:40
Политика

Шойгу сообщил о тратах США на нарушающие ДРСМД ракеты

США почти за год до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) начали финансировать разработки таких ракет.
Обновлено в 03:31
Гаджеты

На $300 дороже предшественника. Объявлена стоимость Google Pixel 4

Да, в Pixel 3 установлена обычная одинарная камера (пуская и очень хорошая), а в Pixel 4 будет уже двойная, но вряд ли этим можно обусловить доплату в $300.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено вчера в 19:40
Космос

В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории

Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия

В Москве мужчина привязал собаку к движущейся машине

Обновлено вчера в 18:32
Политика

Президент Сербии пригласил Шойгу посетить Белград

«Наш президент и Верховный главнокомандующий Александр Вучич передаёт вам самые тёплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперёд армия Сербии благодаря вашему личному участию», — сказал глава Минобороны Сербии Александр Вулин в ходе встречи с Шойгу.
Обновлено вчера в 15:36
Общество

Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне

В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Футбол

Зинченко прервал рекордную серию для АПЛ

В матче 2-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). Полузащитник «горожан» Александр Зинченко прервал рекордную серию для АПЛ из 23 побед кряду, когда он был на поле.
Обновлено вчера в 17:53
Общество

Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму

Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия

Мужчина чудом выжил после удара молнии

Житель штата Южная Каролина чудом выжил после близкого удара молнии, сообщает телеканал WSOC.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В ДТП под Волгоградом пострадали семь человек

Семь человек, включая трое детей, доставлены в больницу после столкновения двух автомобилей под Волгоградом, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

«Силы Тигра» и ВКС РФ совместно вытесняют террористов в Сирии

Обновлено вчера в 12:00
Общество

Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за шторма

Обновлено 16 августа в 15:53
Авто

Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой

Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

Второе за сутки землетрясение произошло в Казахстане

Обновлено в 00:59
Политика

Посол в СЕ признался, что Украина теряет признаки государства

Украина продолжает терять признаки любого государства – территорию и население – в результате постоянных экспериментов над ней с 1991 года.
Обновлено в 03:57
Кино

«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам

Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:45
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Fitch Ratings
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Американская корпорация, известная в основном как рейтинговое агентство. Fitch Ratings наряду со Standard & Poor’s и Moody’s входит в «большую тройку» международных рейтинговых агентств. Главная задача - предоставление мировым кредитным рынкам независимых и ориентированных на перспективу оценок кредитоспособности, аналитических исследований и данных.
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