Экономика

Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг ГрузииREGNUM 05:11

Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии на уровне «BB» («Уровень кредитоспособности ниже достаточного») с прогнозом «стабильный», передает 17 августа телеканал Imedi.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Fitch опубликовал новый прогноз развития экономики Грузии

Красная весна12:06

Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Грузии

REGNUM05:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:01, Ашберн
Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено вчера в 07:15
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Происшествия

В крови отравившихся подсолнечным маслом ульяновцев найден яд

Обновлено в 04:56
Происшествия

В Дагестане при падении машины в пропасть погиб ребёнок

Обновлено в 17:15
Музыка

В Херсонесе сегодня состоится закрытие III международного фестиваля оперы и балета

Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника, участниками фестиваля станут солисты, объединенный симфонический оркестр Севастополя и Москвы, дирижёр — Фабио Мастранджело.
Обновлено в 07:54
Происшествия

В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля «Токио-Стар»

Обновлено в 17:58
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены

Известный телеведущий дончанин Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены. Об инциденте рассказала Полина Диброва.
Обновлено в 11:31
Музыка

Александр Маршал поседел из-за поступка певца Носкова

Николай Носков, бывший коллега Маршала по группе «Парк Горького», в свое время вернулся из Америки в Россию в одночасье, никого не предупредив.
Обновлено в 07:45
Футбол

Гол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Урал» в матче РПЛ

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счётом 1:3.
Обновлено в 08:56
Общество

Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму

Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства

Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Ольга Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу

Певица Ольга Бузова закрыла доступ к своей странице в "Инстаграме" после шквала критики из-за скандального видео.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Посетитель ресторана убил официанта во Франции из-за сэндвича

Посетитель ресторана Mistral убил официанта во Франции из-за сэндвича. Мужчина посчитал, что слишком долго ждал, пока его приготовят.
Обновлено в 16:28
Футбол

Дзюба назвал позором судейство в матче с «Ахматом»

Обновлено в 14:58
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом в Перми

Обновлено в 15:55
Общество

В Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде на все выходные

Ливни, град и смерчи над морем ожидаются в Сочи с 16 по 19 августа С 18 часов 16 августа и до конца 19 августа, по данным метеорологов, на территории города местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом.
Обновлено вчера в 11:49
Теннис

Киз сыграет с Кузнецовой в финале турнира в Цинциннати

Обновлено в 17:54
Политика

Заседание СБ ООН по Сирии вновь отменили из-за самочувствия Педерсена

Ежемесячное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по политическому урегулированию в Сирии вновь пришлось отменить из-за плохого самочувствия спецпосланника генерального секретаря ООН Гейра Педерсена.
Обновлено в 11:32
Экономика

Трамп созвал лидеров крупнейших банков США из-за спада на биржах

Президент США Дональд Трамп созвал руководителей трех крупнейших банков страны из-за резкого падения биржевых индексов в среду, 14 августа.
Обновлено в 02:24
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Футбол

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»

Обновлено в 14:26
Общество

Жара до 30 градусов ожидается в Москве

Обновлено в 03:40
Футбол

Зидан подтвердил, что Бэйл останется в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник Гарет Бэйл не покинет команду в это трансферное окно.
Обновлено в 15:35
Происшествия

В США легкомоторный самолёт упал на жилой дом

Обновлено в 18:45
Культура

Телеведущий Роман Бабаян уходит с ТВЦ на НТВ

Ведущий известной программы «Право голоса» на телеканале «ТВ Центр» Роман Бабаян переходит на новый проект на телеканале НТВ.
Обновлено в 00:43
Финансы

Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте

Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Здоровье

В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

Обновлено в 12:15
Здоровье

Заболевшая канадка рассказала о первых симптомах рака кожи

Обновлено в 03:05
Баскетбол

Предварительный состав сборной США на ЧМ-2019 сокращен до 13 игроков

На стадии первого группового этапа ЧМ-2019 сборная США сыграет с командами Турции, Японии и Чехии.
Обновлено в 16:53
Политика

Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа

Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Fitch Ratings
Американская компания
Американская корпорация, известная в основном как рейтинговое агентство. Fitch Ratings наряду со Standard & Poor’s и Moody’s входит в «большую тройку» международных рейтинговых агентств. Главная задача - предоставление мировым кредитным рынкам независимых и ориентированных на перспективу оценок кредитоспособности, аналитических исследований и данных.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное