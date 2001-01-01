Экономика
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг ГрузииREGNUM 05:11
Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии на уровне «BB» («Уровень кредитоспособности ниже достаточного») с прогнозом «стабильный», передает 17 августа телеканал Imedi.
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Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено вчера в 07:15
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Дагестане при падении машины в пропасть погиб ребёнок
Обновлено в 17:15
Музыка
В Херсонесе сегодня состоится закрытие III международного фестиваля оперы и балета
Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника, участниками фестиваля станут солисты, объединенный симфонический оркестр Севастополя и Москвы, дирижёр — Фабио Мастранджело.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены
Известный телеведущий дончанин Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены. Об инциденте рассказала Полина Диброва.
Обновлено в 11:31
Музыка
Александр Маршал поседел из-за поступка певца Носкова
Николай Носков, бывший коллега Маршала по группе «Парк Горького», в свое время вернулся из Америки в Россию в одночасье, никого не предупредив.
Обновлено в 07:45
Футбол
Гол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Урал» в матче РПЛ
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счётом 1:3.
Обновлено в 08:56
Общество
Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму
Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства
Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу
Певица Ольга Бузова закрыла доступ к своей странице в "Инстаграме" после шквала критики из-за скандального видео.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Посетитель ресторана убил официанта во Франции из-за сэндвича
Посетитель ресторана Mistral убил официанта во Франции из-за сэндвича. Мужчина посчитал, что слишком долго ждал, пока его приготовят.
Обновлено в 16:28
Футбол
Дзюба назвал позором судейство в матче с «Ахматом»
Обновлено в 14:58
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом в Перми
Обновлено в 15:55
Общество
В Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде на все выходные
Ливни, град и смерчи над морем ожидаются в Сочи с 16 по 19 августа С 18 часов 16 августа и до конца 19 августа, по данным метеорологов, на территории города местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом.
Обновлено вчера в 11:49
Теннис
Киз сыграет с Кузнецовой в финале турнира в Цинциннати
Обновлено в 17:54
Политика
Заседание СБ ООН по Сирии вновь отменили из-за самочувствия Педерсена
Ежемесячное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по политическому урегулированию в Сирии вновь пришлось отменить из-за плохого самочувствия спецпосланника генерального секретаря ООН Гейра Педерсена.
Обновлено в 11:32
Экономика
Трамп созвал лидеров крупнейших банков США из-за спада на биржах
Президент США Дональд Трамп созвал руководителей трех крупнейших банков страны из-за резкого падения биржевых индексов в среду, 14 августа.
Обновлено в 02:24
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Футбол
Зидан подтвердил, что Бэйл останется в «Реале»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник Гарет Бэйл не покинет команду в это трансферное окно.
Обновлено в 15:35
Происшествия
В США легкомоторный самолёт упал на жилой дом
Обновлено в 18:45
Культура
Телеведущий Роман Бабаян уходит с ТВЦ на НТВ
Ведущий известной программы «Право голоса» на телеканале «ТВ Центр» Роман Бабаян переходит на новый проект на телеканале НТВ.
Обновлено в 00:43
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Заболевшая канадка рассказала о первых симптомах рака кожи
Обновлено в 03:05
Баскетбол
Предварительный состав сборной США на ЧМ-2019 сокращен до 13 игроков
На стадии первого группового этапа ЧМ-2019 сборная США сыграет с командами Турции, Японии и Чехии.
Обновлено в 16:53
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38