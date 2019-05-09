Агентство Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолтRT на русском 11:21

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн. Такой вывод аналитики Bloomberg сделали на основании данных, собранных с 2016 года.

Политика На саммите лидеров ЕС принята декларация о будущем Европы Руководители 27 стран ЕС приняли на саммите в Румынии «Декларацию Сибиу», которая включает 10 обязательств по строительству будущего Евросоюза.

Общество Минтруд опубликовал календарь выходных на 2020 год Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздничных дней на 2020 год — он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Шоу-бизнес Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали своего первенца жителям королевства Стоит отметить, что ранее Маркл не хотела показывать публике своего ребенка, но потом, видимо, ее переубедили, объяснив, что члена королевской семьи, согласно традиции, надо обязательно показать жителям королевства.

Шоу-бизнес Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.

Общество Воздушная часть парада Победы отменена Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.

Происшествия В Москве восемь человек пострадали от сильного ветра Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем.

Происшествия У берегов Реюньона серфер умер из-за нападения акулы Уточняется, что серфер плавал у берегов коммуны Сен-Лё после полудня. В результате нападения акулы он потерял ногу.

Армия и оружие Главный парад Победы проходит на Красной площади Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.

Общество Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.

Армия и оружие Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".

Политика С трудом передвигающийся Горбачев посетил парад Победы Экс-президент СССР опирался на своего помощника. Фото, с трудом передвигающегося Горбачева, опубликовал telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Происшествия Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.

Политика В Эстонии предъявили территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

Происшествия «Аэрофлот» отменил 9 мая более 10 рейсов на SSJ 100 Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов с использованием самолета SSJ 100, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево, который является базовым для компании.

Политика Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.

Общество Миллионное шествие «Бессмертного полка» началось в Петербурге Напомним, шествие пройдет по всему Невскому проспекту, до Дворцовой площади, где состоится праздничный концерт.

Культура Мединский не следит за ситуацией вокруг шоу «Голос. Дети» Более половины зрителей оказали свою поддержку дочери российской певицы Алсу. Второе место на шоу занял Ержан Максим.

Шоу-бизнес Татьяна Васильева расплатилась квартирой за возможность видеться с внуками Три года шли судебные тяжбы между народной актрисой Татьяной Васильевой и ее бывшей невесткой Анастасией Бегуновой - первой женой ее сына Филиппа.

Общество Ливень обрушился на Москву в День Победы Сильный ливень обрушился на Москву в день празднования победы в Великой Отечественной войне.

Общество Кот съел осу и покорил пользователей Сети "Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать", - написала Дебелиус.

Культура Умер народный артист СССР Ариф Меликов Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.