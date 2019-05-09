Экономика
Агентство Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолтRT на русском вчера в 11:21
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн. Такой вывод аналитики Bloomberg сделали на основании данных, собранных с 2016 года.
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Футбол
«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России
Московский "Локомотив" нанес поражение казанскому "Рубину" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Семьи 17 погибших в авиакатастрофе в Шереметьеве получили выплаты
В Мурманской области семьи 17 погибших в результате авиакатастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево получили выплаты, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес
«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег»: однокурсники о прошлом жены Константина Эрнста
Многие отметили талант жены Константина Львовича, прекрасную актерскую игру, работу над ролью.
Обновлено в 16:00
Политика
Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, сообщил представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.
Обновлено в 19:37
Футбол
Джеко может стать игроком «ПСЖ»
Нападающий "Ромы" Эдин Джеко может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Обновлено в 16:54
Хоккей
Сборная Чехии нанесла поражение шведам
Сборная Чехии оказалась сильнее команды Швеции – 5:2. Чех Якуб Врана распечатал ворота скандинавов на третьей минуте, и этот гол стал единственным в первом периоде.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Пилот летел без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 18:01
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Кино
Первый канал покажет документальный фильм в память о Доренко
Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм в память о журналисте Сергее Доренко, погибшем 9 мая в Москве.
Обновлено в 15:06
Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной о языке
Администрация США призвала правительство Венгрии не втягивать НАТО в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
Обновлено в 15:56
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Происшествия
ТАСС узнал о возбуждении уголовного дела против сотрудника Mash
В отношении продюсера telegram-канала Mash Михаила Кумброва возбудили уголовное дело об использовании поддельного документа.
Обновлено в 10:20
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых»
Исчезнувший с лица Земли сотни тысяч лет назад вид наземных птиц вновь возродился в прежнем своем состоянии.
Обновлено в 14:05
Политика
Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации
Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации.
Обновлено в 15:22
Происшествия
На Шиес вертолёт доставил 11 бочек с топливом
10 мая около полудня на станцию Шиес вертолетом было доставлено 11 бочек дизельного топлива.
Обновлено в 07:23
Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено в 17:14
Хоккей
Путин забросил десять шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Президент Владимир Путин забросил десять шайб в ворота противника в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду «Легенды хоккея» к победе.
Обновлено в 12:27
Происшествия
При взрыве мины в пригороде Дамаска погиб ребёнок
Обновлено в 16:59
Политика
На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Футбол
Неймар дисквалифицирован на три матча за удар болельщика
Нападающий французского ПСЖ Неймар получил дисквалификацию на три матча.
Обновлено в 08:50
Наука
Гормонотерапия может купировать некоторые симптомы аутизма
Основываясь на предыдущих работах, группа под руководством Паркер решила провести исследование с участием 30 детей с аутизмом в возрасте от 6 до 12 лет.
Обновлено 08 мая в 04:01
Общество
Какие сны предсказывают скорую смерть
Обновлено вчера в 16:17
Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» превратилась в роковую блондинку
Обновлено в 18:00
Кино
Сестры Вачовски переснимут «Матрицу» братьев Вачовски
Обновлено в 15:07
Политика
Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИ
Напомним, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 74-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 11:14
Технологии
Вижу насквозь: почему спрятаться от «умных» камер невозможно
Оснащение городов «умными» камерами напоминает гонку вооружений.
Обновлено в 17:02