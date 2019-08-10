Экономика
Агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мираRT на русском вчера в 15:15
Агентство Bloomberg представило рейтинг богатейших семей мира. Список составлен на основе данных Bloomberg Billionaires Index. На первой строчке рейтинга семейство Уолтон, владеющее крупнейшей в мире сетью магазинов Walmart.
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Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛ
Благодаря победе "Локомотив" с десятью очками поднялся на второе место.
Обновлено в 11:52
Наука
В Новой Зеландии обнаружили останки гигантского попугая
Доказательства существование попугая были обнаружены в окаменелостях около Сент-Батанса в южном регионе Новой Зеландии, области, которая оказалась богатым источником окаменелостей в период миоцена, который простирается примерно от пяти 5 до 23 миллионов лет назад.
Обновлено 08 августа в 14:14
Наука
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
"Оззи действительно генетический мутант", — написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.
Обновлено в 11:52
Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Названы доходы российских блогеров.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили о разводе
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили поклонникам неприятную новость о разводе.
Обновлено в 01:55
Политика
Елизавета II сделала «самые резкие» за 67 лет заявления
Обновлено в 12:44
Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Обновлено в 05:09
Политика
Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского
Лидеры Франции, Германии и России проигнорировали обращение президента Украины Владимира Зеленского о проведении экстренной встречи в нормандском формате.
Обновлено вчера в 03:21
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Политика
В МИД Ирана заявили, что США напрасно ждут звонка от Тегерана
Ранее официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что президент страны Дональд Трамп «ждёт звонка» от иранских властей, если они хотят переговоров.
Обновлено в 05:49
Авто
АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB
Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.
Обновлено в 03:18
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Технологии
Паранойя американских военных привела к изобретению интернета
Во времена холодной войны паранойя военных США привела к тотальной боязни прослушки разведкой СССР.
Обновлено в 10:41
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Религия
Мусульмане отмечают Курбан-байрам
11 августа мусульмане начали отмечать один из двух важнейших исламских праздников ― Курбан-байрам.
Обновлено в 12:00
Общество
Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга
Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА
Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Обновлено в 10:35
Общество
Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова
Около 7 тысяч человек пришли на согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 08:07
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Сарове объявили траур по погибшим сотрудникам «Росатома»
В связи с гибелью при взрыве в Северодвинске пятерых сотрудников ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове объявлен траур 11 и 12 августа.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли четыре человека
Четыре человека погибли и еще семь пострадали в результате столкновения грузовика, микроавтобуса и легковушки в Московской области.
Обновлено в 12:55
Здоровье
При артрите помогут шесть фруктов
Обновлено в 03:18
Происшествия
Стоявшие в очереди за бургерами устроили перестрелку в Петербурге
Стоявшие в очереди за бургерами устроили перестрелку в Петербурге Участники конфликта схвачены полицией.
Обновлено в 12:48