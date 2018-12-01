Футбол

Агентом трех братьев Азаров стал их отецНева Спорт 06:07

Отец трех бельгийских футболистов Эдена, Киллиана и Торгана Азаров Тьерри Азар стал футбольным агентом своих сыновей. Об этом сообщает испанский портал AS.
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Агентом Азара стал его отец

Чемпионат06:55

Отец братьев Азаров получил лицензию агента и будет вести их дела

Sports.ru04:27

Отец Азара стал агентом игрока

Евро-футбол.ру05:31

Отец Эдена Азара получил лицензию агента и будет представлять его интересы

Soccer.ru05:10

Отец Азара стал его агентом

Спорт-Экспресс05:08

Отец братьев Азаров получил лицензию агента и будет вести дела сыновей

Бомбардир.ру05:21

Агентом трех братьев Азаров стал их отец

Нева Спорт06:07
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Рабочая группа России и Белоруссии по оценке убытков из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба" представит первые результаты в понедельник, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.
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Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

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Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
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Правительство выделило 5,5 млрд на кампус МГТУ в Калуге

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«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

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Звезда допускает, что на фоне информационной перегруженности у нее развивается паранойя.
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Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
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Звезда «Дом-2» Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы

Звезда «Дом-2» Кристина Дерябина призналась поклонникам, что рассталась с женихом накануне свадьбы.
Обновлено в 07:01
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Французский арбитр досрочно завершил матч и раздал командам карточки

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Шоу-бизнес

Павел Прилучный продает дом через Instagram

Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.
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Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады

СМИ опубликовали проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Рады.
Обновлено вчера в 16:23
Политика

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:10
Политика

Пушков заявил, что Кучма не там ищет корни проблем Украины

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на недавнее заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы, связавшего нынешние проблемы страны с тем, что ее история «была написана в Москве».
Обновлено в 00:17
Энергетика

Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн

Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
Обновлено вчера в 09:59
Хоккей

Латвия — Россия 1:3 (2-й период)

Обновлено в 05:28
Технологии

Toshiba Memory и Western Digital совместно инвестируют средства в новую фабрику по выпуску флэш-памяти

Обновлено вчера в 03:22
Армия и оружие

США начнут платить партнерам за отказ от российского оружия

Власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия.
Обновлено в 06:20
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол

Уволенный Аллегри хотел избавиться от пяти игроков «Ювентуса»

По информации Tuttosport, 51-летний тренер выступал за то, чтобы летом 2019 года клуб продал пять футболистов и нашел им достойную замену.
Обновлено в 07:12
Политика

Ле Пен обвинила Макрона в неконституционном поведении

Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен считает, что высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона в отношении ее партии носят антиконституционный характер.
Обновлено в 06:39
Футбол

ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено вчера в 17:22
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Загитова порадовала поклонников в свой день рождения

Подписчики публикуют под снимком поздравления и комплименты: «Королева, с днем рождения!», «Наша шикарная, великолепная девочка с точеной фигурой и обворожительной улыбкой», «Ты взрослеешь и становишься все прекраснее», «С днем рождения, королева фигурного катания!», «Непревзойденная и неповторимая, самая лучшая».
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Капитан «Уотфорда» был алкоголиком и сидел в тюрьме. Грасия его фанат

После выхода «Уотфорда» в финал и на протяжении нескольких недель в Англии вспоминают не успех нового тренера, а тяжелый путь капитана команды Троя Дини – 30-летнего форварда, который за последние годы стал символом клуба.
Обновлено в 01:41
Наука

Стратосферный планер Perlan2 протестируют на высоте 27 тысяч метров

Стратосферный планер "Perlan 2", созданный сотрудниками подразделения Perlan Project крупнейшего авиастроительного концерна Европы Airbus, протестируют на высоте 27-ми тысячи метров.
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Местом рождения принца Арчи — сына принца Гарри и Меган Маркл, стал частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие

Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

В Британии пользователи социальных сетей негативно восприняли сообщение таблоида The Daily Mail о перехвате российских самолетов со стороны британских ВВС в небе над Балтикой.
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Xiaomi готовит бюджетный смартфон Redmi 7A

В Сети опубликовали первые изображения нового бюджетного смартфона Redmi 7A.
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Торган Азар
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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