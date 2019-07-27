Футбол

«Арсенал» согласовал с «Лиллем» переход Николя ПепеСпорт-Экспресс 06:35

"Арсенал" достиг договоренности с "Лиллем" о трансфере нападающего Николя Пепе, сообщает ВВС. Английский клуб готов заплатить за игрока 72 миллиона евро несколькими платежами.
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