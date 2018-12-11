Агент капитана "Спартака" Дениса Глушакова Павел Андреев ответил на вопрос об угрозах футболиста в адрес жены Дарьи. "Честно говоря, не хотелось бы никак комментировать, это их семейные дела", — цитирует Андреева RT.

Агента Глушакова спросили про угрозы игрока в адрес жены

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