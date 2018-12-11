Происшествия

Агента Глушакова спросили про угрозы игрока в адрес жены
Газета.Ru
11:44

Агент капитана "Спартака" Дениса Глушакова Павел Андреев ответил на вопрос об угрозах футболиста в адрес жены Дарьи. "Честно говоря, не хотелось бы никак комментировать, это их семейные дела", — цитирует Андреева RT.
Газета.Ru11:44

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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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