Происшествия

Агента Глушакова спросили про угрозы игрока в адрес жены
Газета.Ru
11:44

Агент капитана "Спартака" Дениса Глушакова Павел Андреев ответил на вопрос об угрозах футболиста в адрес жены Дарьи. "Честно говоря, не хотелось бы никак комментировать, это их семейные дела", — цитирует Андреева RT.
Газета.Ru11:44

Подробнее о событии

«Я сотру тебя в порошок, мразь». К чему приведет тяжба в семье Глушаковых и как это сказывается на «Спартаке»

Телеканал 360°12:11

Врач «Спартака» поддержал Глушакова

RT на русском13:25

Глава медицинского департамента «Спартака» поддержал Глушакова

Газета.Ru12:13

Жена капитана «Спартака» написала на него заявление из-за угроз

Lenta.ru09:30

Московская полиция проверит футболиста столичного «Спартака» Дениса Глушакова по факту угроз в адрес его жены Дарьи

Эхо Москвы08:30

Жена Глушакова написала заявление в полицию из-за угроз со стороны мужа

РИА Новости08:27

Адвокат Глушаковой: Дарья воспринимает угрозы реально, учитывая характер Дениса

Чемпионат13:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Происшествия

В офисе ФАС прошла выемка документов по делу о мошенничестве

Правоохранительные органы в рамках дела о мошенничестве, возбужденного против неустановленных лиц, изъяли в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пакет документов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 14:38
Происшествия

В Астраханской области взорвалась и упала ракета С-300

На полигоне в Астраханской области упала и взорвалась ракета комплекса С-300. Соответствующее видео опубликовал портал Avia.Pro.
Обновлено в 14:33
Происшествия

Лифт с сотрудником упал в здании Минтруда в Москве

В Москве в здании Министерства труда и социальной защиты РФ упал лифт, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 14:36
Происшествия

СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне

Петербургские следователи начали проверку обстоятельств, при которых в школьном бассейне отравилось 16 учеников, девять из них были госпитализированы.
Обновлено в 14:39
Происшествия

В Бразилии неизвестный застрелил в соборе четырех человек

Неизвестный во вторник застрелил четырех человек в соборе в бразильском штате Сан-Паулу, после чего покончил с собой, сообщает телеканал Globo со ссылкой на скорую помощь.
Обновлено в 14:20
Происшествия

При пожаре на фабрике в Щелково пострадали два человека

В результате пожара в здании мебельной фабрики в подмосковном Щелково пострадали два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС Московской области.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Мэра города Питкяранта в Карелии сбила машина

Машина сбила мэра карельского города Питкяранта Татьяну Юрченко.
Обновлено в 14:25
Происшествия

На Дону задержали двоих подростков по подозрению в убийстве женщины

В городе Миллерово Ростовской области задержаны двое подростков, подозреваемых в убийстве молодой женщины, тело которой было обнаружено 8 декабря.
Обновлено в 13:33
Происшествия

В Саратовской области задержали трех наркополицейских

Региональное СУСК сообщило, что, по версии следствия, 31 октября 34-летний начальник отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков, его 35-летний заместитель и 28-летний оперативник на одной из улиц города остановили двух молодых людей 24 и 25 лет, в мобильном телефоне одного из которых они обнаружили адрес "тайниковой закладки" наркотиков.
Обновлено в 14:04
Происшествия

Восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кировской области

Обновлено в 14:26
Происшествия

В Махачкале прохожие поймали выпавшего с пятого этажа ребенка

Чудесное спасение пятилетней девочки, выпавшей из окна пятого этажа, зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в Махачкале.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Российский военный задержан в Армении по подозрению в убийстве женщины

Военнослужащий российской военной базы в Гюмри задержан по подозрению в убийстве местной жительницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Фанаты «Локомотива» задержаны в Германии за драку в поезде

Фанаты московского "Локомотива" были задержаны немецкой полицией за драку в поезде перед матчем шестого тура Лиги чемпионатов против "Шальке-04", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 13:56
Происшествия

В Тульской области в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Тульской области пострадали шесть человек, сообщили 11 декабря в региональном главном управлении МВД РФ.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Экс-чиновники Фонда капстроительства пойдут под суд за взяточничество

В Санкт-Петербурге рассмотрят дела чиновников и бизнесменов, обвиняемых в коррупции.
Обновлено в 14:33
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное