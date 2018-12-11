Происшествия
Агента Глушакова спросили про угрозы игрока в адрес жены
Агента Глушакова спросили про угрозы игрока в адрес женыГазета.Ru11:44
Агент капитана "Спартака" Дениса Глушакова Павел Андреев ответил на вопрос об угрозах футболиста в адрес жены Дарьи. "Честно говоря, не хотелось бы никак комментировать, это их семейные дела", — цитирует Андреева RT.
Газета.Ru11:44
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Суд приговорил одного из участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба Равиля Ильмухамбетова к 6,5 годам лишения свободы за нападение на военнослужащих в Дагестане в 1999 году, сообщается на сайте СК РФ.
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