Игорь Глушевич, агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном подтвердил, что черногорский футболист может перейти в «Локомотив».

с чего всё началось

Игорь Глушевич, который представляет интересы форварда «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о возможном трансфере клиента в московский «Локомотив».

Агент заявил, что Джорджевич может перейти в «Локомотив»

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