Футбол

Агент заявил, что Джорджевич может перейти в «Локомотив»RT на русском 06:56

Игорь Глушевич, который представляет интересы форварда «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о возможном трансфере клиента в московский «Локомотив».
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Агент Джорджевича: «Лука может перейти в „Локомотив“? Такой вариант возможен»

Игорь Глушевич, агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном подтвердил, что черногорский футболист может перейти в «Локомотив».
Sport24.ru06:15

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Агент заявил, что Джорджевич может перейти в «Локомотив»

RT на русском06:56

Агент Джорджевича: «Лука может перейти в „Локомотив“? Такой вариант возможен»

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Агент Джорджевича прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к игроку

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Джорджевич может перейти в «Локомотив»

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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
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В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

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В Индии врачи удалили ребенку 526 зубов

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Навальный подал в СК заявление о своем отравлении в спецприемнике

Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении в связи с отравлением в спецприемнике, где он находится под административным арестом, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вадим Кобзев.
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Политика

Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.
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Мемуары Сноудена появятся в продаже в 20 странах мира 17 сентября

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Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок

Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
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Lenovo представила в России пять смартфонов

Lenovo официально вернулась в Россию с пятью новыми смартфонами, которые были представлены в Москве на специальном мероприятии компанией Mobilidi, официальным дистрибьютором в РФ.
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На самом деле актеру запрещено общаться с дочерью, которая не является сайентологом.
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Финансы

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Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) поделился своими прогнозами с "Российской газетой": - Традиционно август в России - месяц, когда динамика потребительских цен на время затихает и стоимость корзины из товаров и услуг ненадолго может даже снижаться.
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".
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Общество

Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного

В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Суд арестовал нового подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой

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Минобороны рассказало о запуске аппаратов-инспекторов в космос

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Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
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На севере Петербурга три человека погибли при пожаре в частном доме

В Петербурге в поселке Михайловка Выборгского района при пожаре в частном доме погибли три человека, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.
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Происшествия

Российский альпинист погиб в горах Таджикистана

В горах Таджикистана 29 июля погиб российский альпинист Василий Дроздов, которому было 39 лет.
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