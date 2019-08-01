Футбол

Агент заявил, что Джорджевич может перейти в «Локомотив»RT на русском 06:56

Игорь Глушевич, который представляет интересы форварда «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о возможном трансфере клиента в московский «Локомотив».
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Агент Джорджевича: «Лука может перейти в „Локомотив“? Такой вариант возможен»

Игорь Глушевич, агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном подтвердил, что черногорский футболист может перейти в «Локомотив».
Sport24.ru06:15

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Агент Джорджевича: «Лука может перейти в „Локомотив“? Такой вариант возможен»

Sport24.ru06:15

Джоджевич – большой патриот «Зенита». Но пришло время уйти

Спорт день за днем08:47

Джорджевич может перейти в «Локомотив»

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Агент заявил, что Джорджевич может перейти в «Локомотив»

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Агент подтвердил интерес «Локомотива» к Джорджевичу

Metaratings07:51

Агент Джорджевича прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к игроку

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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
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Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали

В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
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В МЧС уверены, что столь масштабные пожары в Красноярском крае стали возможны из-за недостаточных мер, принятых для тушения очагов возгораний.
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Футбол

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Рогозин рассказал о запланированных пусках с космодрома Восточный

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о запланированных в 2020 году пусках с космодрома Восточный.
Обновлено в 07:40
Общество

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Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
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Шумков объяснил, почему согласился стать главой Зауралья

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Обновлено в 06:41
Общество

В Сибири вызовут искусственные дожди, чтобы потушить лесные пожары

Обновлено в 06:44
Происшествия

Народную артистку Инну Чурикову сегодня выписали из больницы

Обновлено в 07:04
Политика

Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады

Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
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Политика

Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Общество

Финляндия ужесточит требования к визам для россиян

В министерстве иностранных дел Финляндии выразили надежду, что после введения с 1 сентября новых требований к документам при подаче на финскую шенгенскую визу количество заявлений от россиян не уменьшится.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Российский альпинист погиб в горах Таджикистана

Член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области, удостоенный звания "Снежный барс", Василий Дроздов погиб в горах Таджикистана.
Обновлено в 07:02
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Обновлено в 09:00
Экономика

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Из центра Млечного Пути вылетела чудовищная звезда

Ученые уверены, что звезда S5-HVS1 была выброшена из ядра Млечного Пути из-за сверхмассивной черной дыры Стрельца A*. По оценкам, возраст звезды составляет 500 миллионов лет, а продолжительность ее жизни — миллиард лет.
Обновлено в 04:03
Политика

Путин пригласил Лукашенко на 75-летие Победы

Обновлено в 08:41
Транспорт

Составлен рейтинг городов России с самыми плохими дорогами

Обновлено в 07:38
Политика

Роскомнадзор даст «зеркальный» ответ на действия против российских СМИ

Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Финансы

Курс доллара превысил отметку 64 рубля

Курс доллара в ходе торгов превысил отметку 64 рубля. Это произошло впервые с 19 июня.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми

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Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
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Suzuki назвала стоимость нового Jimny

Компания Suzuki объявила стартовую цену на внедорожник Jimny нового поколения.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

Индийские врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов

В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов.
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АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada

С 1 августа текущего года российская компания «АвтоВАЗ» подняла рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
Обновлено в 03:21
Гаджеты

Mac Book прорекламировал Surface Laptop 2 в ролике Microsoft

Новая реклама Microsoft полностью построена на троллинге ноутбука MacBook от Apple.
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Экономика

Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России

В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
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Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео

Обновлено в 07:59
Авто

Представлены изображения обновленного УАЗ 469

УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
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