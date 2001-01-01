Футбол
Агент Влашича рассказал о желании Николы остаться в ЦСКАSport.ru 16:28
По словам Мартича, вопрос будущего Влашича остаётся открытым. Агент подчеркнул, что сам Никола хочет остаться в ЦСКА, но в первую очередь армейцы должны договориться с "Эвертоном".
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Происшествия
В Москве в автопарке сгорели два автобуса
Обновлено в 19:22
Происшествия
Жители Самары наблюдали падение метеорита
Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.
Обновлено в 19:00
Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:07
Культура
Театр наций представит премьеру спектакля-акции «Иранская конференция»
Государственный театр наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова на Основной сцене готовится представить спектакль-акцию "Иранская конференция".
Обновлено в 17:16
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Обновлено в 17:46
Политика
Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 03:14
Происшествия
«Скорая» сбила пешехода в центре Москвы, сообщил источник
Машина скорой помощи сбила пешехода в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:16
Футбол
Дубль Ло Чельсо принёс «Бетису» победу над «Вильярреалом»
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Дублем в составе победителей отметился аргентинский полузащитник Джованни Ло Чельсо.
Обновлено в 16:43
Здоровье
Больница Ханкайского района пополнилась современным оборудованием
В медицинском учреждение появился новый цифровой флюорограф В Ханкайской центральной районной больнице появилось новое медицинское оборудование - цифровой флюрограф.
Обновлено в 19:45
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Наука
В Перу нашли останки древнего четвероногого кита
Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.
Обновлено 05 апреля в 05:33
Политика
Посольство России возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Посольство России в Лондоне ответило на опубликованную изданием The Mirror статью о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Технологии
«Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров
О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 20:05
Кино
Александр Адабашьян вспоминает Георгия Данелию
На этой неделе не стало легенды мира кино - Георгия Данелии. Бывший архитектор и выдающийся режиссер.
Обновлено в 13:33
Общество
Создавать инфраструктуру для электросамокатов — нерентабельно
Что касается регулирования, контролировать передвижение самокатов — достаточно глупо, в таком случае и пешеходное движение должно осуществляться по таким же регулируемым правилам.
Обновлено в 09:26
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
Обновлено в 14:35
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Финансы
Пенсионеров подготовили к стрессу
Доходность добровольных программ снизилась в преддверии тестов ЦБ "Ъ" подвел итоги деятельности за 2018 год крупнейших российских пенсионных фондов, занимающихся негосударственным пенсионным обеспечением (НПО).
Обновлено в 18:07
Футбол
Матюиди: «Я больше не могу терпеть расизм»
Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди высказался по поводу инцидента во время матча с "Кальяри" (2:0), когда болельщики хозяев оскорбляли по расовому признаку самого Матюиди и нападающего "бьянконери" Моизе Кина.
Обновлено в 17:12
Происшествия
Сотрудница ПФР незаконно начисляла 150-тысячную пенсию
Житель Воронежской области более двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей в месяц, которую ему начисляла дочь — сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР).
Обновлено в 19:38
Армия и оружие
На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя
Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".
Обновлено в 16:58
Гаджеты
Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность
Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.
Обновлено в 19:08
Транспорт
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Музыка
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено в 17:48
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак заявил, что польская сторона будет требовать от Германии $900 млрд репараций в качестве компенсации тех потерь, которые понесла страна в ходе Второй мировой войны.
Обновлено в 02:05