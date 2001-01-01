Футбол

Агент Влашича рассказал о желании Николы остаться в ЦСКАSport.ru 16:28

По словам Мартича, вопрос будущего Влашича остаётся открытым. Агент подчеркнул, что сам Никола хочет остаться в ЦСКА, но в первую очередь армейцы должны договориться с "Эвертоном".
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«Никола хочет остаться, ему нравится клуб и тренер». Агент рассказал о будущем Влашича в ЦСКА

Матч ТВ16:46

«Никола хочет остаться, ему нравится клуб и тренер». Агент рассказал о будущем Влашича в ЦСКА

Sportbox.RU16:46

Агент: в вопросе будущего Влашича возможно всё, Никола хочет остаться в ЦСКА

Чемпионат14:56

Агент заявил, что ЦСКА и «Эвертон» ведут переговоры о будущем Влашича

RT на русском16:23

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Бабаев: «ЦСКА ведёт переговоры с „Эвертоном“ по Влашичу»

Sport.ru17:14
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В Москве в автопарке сгорели два автобуса

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Жители Самары наблюдали падение метеорита

Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.
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В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
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Политика

Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне

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Происшествия

«Скорая» сбила пешехода в центре Москвы, сообщил источник

Машина скорой помощи сбила пешехода в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Футбол

Дубль Ло Чельсо принёс «Бетису» победу над «Вильярреалом»

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Дублем в составе победителей отметился аргентинский полузащитник Джованни Ло Чельсо.
Обновлено в 16:43
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СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча

Обновлено в 15:38
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Больница Ханкайского района пополнилась современным оборудованием

В медицинском учреждение появился новый цифровой флюорограф В Ханкайской центральной районной больнице появилось новое медицинское оборудование - цифровой флюрограф.
Обновлено в 19:45
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

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Шоу-бизнес

Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов

Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
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Наука

В Перу нашли останки древнего четвероногого кита

Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.
Обновлено 05 апреля в 05:33
Политика

Посольство России возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери

Посольство России в Лондоне ответило на опубликованную изданием The Mirror статью о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
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Шоу-бизнес

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Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
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Технологии

«Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров

О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 20:05
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Александр Адабашьян вспоминает Георгия Данелию

На этой неделе не стало легенды мира кино - Георгия Данелии. Бывший архитектор и выдающийся режиссер.
Обновлено в 13:33
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Создавать инфраструктуру для электросамокатов — нерентабельно

Что касается регулирования, контролировать передвижение самокатов — достаточно глупо, в таком случае и пешеходное движение должно осуществляться по таким же регулируемым правилам.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Норвежский спортсмен прошёл по канату на высоте одного километра

Обновлено в 08:53
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«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью

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Финансы

Пенсионеров подготовили к стрессу

Доходность добровольных программ снизилась в преддверии тестов ЦБ "Ъ" подвел итоги деятельности за 2018 год крупнейших российских пенсионных фондов, занимающихся негосударственным пенсионным обеспечением (НПО).
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Матюиди: «Я больше не могу терпеть расизм»

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Житель Воронежской области более двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей в месяц, которую ему начисляла дочь — сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР).
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Армия и оружие

На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя

Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".
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Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность

Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.
Обновлено в 19:08
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Для автомобилистов могут появиться два новых налога

Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
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Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
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Польша потребует от Германии $900 млрд репараций

Депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак заявил, что польская сторона будет требовать от Германии $900 млрд репараций в качестве компенсации тех потерь, которые понесла страна в ходе Второй мировой войны.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Мерсисайд. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк». Выступает в Премьер-лиге. В настоящее время клуб проводит 116-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордным показателем среди всех английских клубов.
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