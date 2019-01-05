Футбол
Агент выразил уверенность, что Ерёменко останется в «Спартаке»
Агент выразил уверенность, что Ерёменко останется в «Спартаке»RT на русском08:16
Агент Марко Трабукки, представляющий интересы финского полузащитника московского «Спартака» Романа Ерёменко, выразил уверенность, что его клиент продолжит выступать за команду.
RT на русском08:16
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с чего всё началось
Агент Марко Трабукки, представляющий интересы полузащитника Романа Еременко, сообщил, что футболист поедет на сборы со «Спартаком». Ранее в СМИ сообщалось, что на совете директоров «Спартака» приняли решение расстаться с 31-летним Еременко.Sport24.ru07:20
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