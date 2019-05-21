Футбол

Агент: у Ионова есть предложения из ЕвропыЧемпионат 13:53

Милко Бански, агент полузащитника «Ростова» Алексея Ионова, сообщил, что его клиент может перейти в один из европейских клубов.
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Агент Ионова: «Алексей имеет предложения из Европы»

Sportbox.RU14:13

Агент: у Ионова есть предложения из Европы

Чемпионат13:53

Агент Ионова: «Алексей имеет предложения из Европы»

Матч ТВ14:13

Ионов может покинуть «Ростов»

Советский спорт14:20

Агент Ионова: «Велика вероятность, что Алексей покинет „Ростов“. Есть предложения из Европы»

Sport24.ru13:33

Полузащитника «Ростова» ждут в Европе

Sport.ru14:30
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 14:38, Ашберн
Происшествия

В тоннеле московского метро застряли три поезда

Обновлено в 13:31
Политика

На Украину вернулся бывший глава СБУ времен Януковича

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся на Украину.
Обновлено в 13:29
Общество

В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»

Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
Обновлено в 13:28
Политика

Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.
Обновлено в 13:54
Космос

NASA выбрало лучшее жилье для Марса – капсулу MARSHA

Сотрудники компании, проект которой НАСА выбрало для строительства домов на Марсе, рассказали, что их жилье можно адаптировать и для земных нужд.
Обновлено в 12:04
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским

Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено в 07:55
Энергетика

ЛУКОЙЛ заявил об отсутствии интереса к Антипинскому НПЗ

У ЛУКОЙЛа в настоящее время отсутствует интерес к Антипинскопу НПЗ, заявил вице-президент компании по нефте- и газопереработке Рустем Гималетдинов, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:30
Хоккей

Швеция — Россия 1:0 (1-й перерыв)

Хоккеисты российской национальной команды прибыли на стадион имени Ондрея Непелы в Братиславе, где состоится заключительный матч группового этапа чемпионата мира со сборной Швеции.
Обновлено в 13:00
Спорт

Француз Демар победил на десятом этапе велогонки «Джиро д’Италия»

Французский велогонщик Арно Демар, представляющий команду Groupama — FDJ, выиграл десятый этап многодневки «Джиро д'Италия».
Обновлено в 12:52
Происшествия

МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков

Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой

Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес

Наталья Фриске высказалась о Шепелеве и «Русфонде»

Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".
Обновлено в 03:32
Происшествия

Самолет из Нового Уренгоя прервал полет из-за неубранных шасси

Борт авиакомпании "КрасАвиа" прервал сегодня полет из Нового Уренгоя в Уфу из-за технической неполадки.
Обновлено в 13:56
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено в 07:46
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован

Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Общество

Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро

Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Музыка

Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»

Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Общество

МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве в ближайшие часы

Обновлено в 11:31
Происшествия

СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»

В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Экономика

Украина ввела запретительные пошлины на цемент из России

Уточняется, что такая пошлина будет взиматься пять лет. Ранее сообщалось, что Украина ввела новые экономические санкции против России.
Обновлено в 12:15
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Политика

Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве

Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Вьетнамская модель показала самое пикантное платье Каннского фестиваля

Вряд ли кто-то сможет превзойти вьетнамскую модель Нгок Трин, которая вышла к фотографам в платье, которое было похоже на прозрачное боди со множеством вырезов и парой кусочков бахромы вместо юбки.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Осужденный за разбой и убийство сбежал из российской колонии

Обновлено в 13:29
Политика

США ввели санкции против трех российских организаций

14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.
Обновлено в 11:18
Политика

Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл просила подругу найти ей знаменитого бойфренда

Бывшая подруга герцогини поделилась откровенными воспоминаниями В недавнем интервью британская телеведущая Лиззи Канди прокомментировала личную жизнь своей бывшей близкой подруги Меган Маркл.
Обновлено в 07:02
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Алексей Сергеевич Ионов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Ростов» и сборной России. Чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита».
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