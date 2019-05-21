Футбол
Агент: у Ионова есть предложения из ЕвропыЧемпионат 13:53
Милко Бански, агент полузащитника «Ростова» Алексея Ионова, сообщил, что его клиент может перейти в один из европейских клубов.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:16, Ашберн
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие
Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»
В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Общество
Корейская компания заинтересована в строительстве лифтов в Южно-Сахалинске
В администрации Южно-Сахалинска состоялась встреча с представителями администрации округа Гочан (Республика Корея) и компании Modeun, которая занимается производством лифтового оборудования и эскалаторов.
Обновлено в 19:08
Происшествия
В Польше смерч повредил более ста зданий
Сильный смерч прошел во вторник недалеко от польского Люблина и повредил 120 зданий, один человек ранен, сообщает радиостанция RMFFM.
Обновлено в 11:57
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Нигерии бандиты убили более 26 человек
Обновлено в 17:12
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном смену власти на Украине
Обновлено в 14:58
Авто
Toyota объявила о возрождении модели Granvia
Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
Обновлено в 05:59
Здоровье
Волгоградцам назвали опасности, которые могут подстерегать их дома
В каждом доме есть безобидные на первый взгляд вещи, представляющие опасность для здоровья и даже жизни. Особенно нужно беречь от них детей.
Обновлено в 14:53
Общество
Томск попал в список самых хамских городов России
Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».
Обновлено в 06:03
Футбол
«Ювентус» договорился с Милинковичем-Савичем
«Ювентус» возобновил работу по трансферу полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес
Наталья Фриске высказалась о Шепелеве и «Русфонде»
Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".
Обновлено в 03:32
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Тарасов выложил фото с 10-месячной дочерью
Дмитрий Тарасов опубликовал в инстаграме серию из несколько трогательных фотографий, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:26
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено в 15:42
Политика
В Сухуме оппозиция потребовала перенести выборы президента Абхазии
Митинг с требованием перенести на осень выборы президента Абхазии провела оппозиция в Сухуме, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Политика
Россия планирует взыскать с Минска деньги за схемы с растворителями
Глава российского правительства Дмитрий Медведев планирует обсудить с белорусским премьером Сергеем Румасом вопрос экспорта сублимированных нефтепродуктов, так называемых "растворителей", поставка которых производилась в 2011-2012 годах, сообщает interfax.by со ссылкой на пресс-секретаря российского премьера Олега Осипова.
Обновлено в 16:10
Авто
Купеобразный кроссовер Cupra Formentor станет серийным в 2020 году
Новейший серийный купеобразный кроссовер Cupra Formentor уже со следующего года может поступить в продажу.
Обновлено в 13:45
Происшествия
Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция
"Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция... на территории города Кольчугино Владимирской области введен правовой режим КТО... бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме силами правопорядка", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:35
Происшествия
Жители Мурманска простились с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево
Больше тысячи жителей Мурманска приняли участие в церемонии прощания с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:22
Игры
GRID 2 временно стала бесплатной в Steam
Вместе с бесплатной раздачей GRID 2 в Steam запустили скидку на более новую GRID Autosport — ее можно приобрести за 119 руб. вместо 599.
Обновлено в 17:45
Футбол
Эмери уважает решение Мхитаряна пропустить финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что уважает решение полузащитника "канониров" Генриха Мхитаряна пропустить финал Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у России
Госдепартамент США потребовал от властей Турции в ближайшие две недели отказаться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:51
Происшествия
Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским
Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено в 07:55