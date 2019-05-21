Футбол
Агент: у Ионова есть предложения из ЕвропыЧемпионат 13:53
Милко Бански, агент полузащитника «Ростова» Алексея Ионова, сообщил, что его клиент может перейти в один из европейских клубов.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 17:38, Ашберн
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 16:32
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Полторака
По данным "Ленты.ру", ссылающейся на УНИАН, в администрацию президента Украины по вызову нового главы государства Владимира Зеленского, прибыл министр обороны Степан Полторак.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
Обновлено в 13:52
Политика
Спикер Рады обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Председатель Верховной рады Андрей Парубий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в грубом нарушении Конституции страны.
Обновлено в 14:45
Экономика
Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из России и Белоруссии
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины решила ввести антидемпинговые пошлины в отношении цементных клинкеров и портландцемента, ввозимых из России, Белоруссии и Молдавии.
Обновлено в 17:20
Общество
Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Политика
Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 14:00
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Гаджеты
HTC готовит новый смартфон с процессором Snapdragon 710
Работать аппарат будет на процессоре Snapdragon 710 и получит 6 ГБ оперативной памяти.
Обновлено в 15:19
Футбол
«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за место в Лиге Европы
У проигравших отличился Кай Сирхейс (81-я). В первом матче двухраундового противостояния "Витесс" уступил со счетом 1:2.
Обновлено в 17:34
Гаджеты
Компания Huawei назовет собственную операционную систему Hongmeng
Китайская телекоммуникационная компания Huawei обнародовала предварительное название операционной системы (ОС) для своих мобильных устройств, которую она разработала на случай, если ограничительные меры США не позволят ей больше использовать ОС Android, принадлежащую компании Google.
Обновлено вчера в 13:55
Хоккей
Кузнецов: «Счет 6:1 сыграл со сборной России злую шутку»
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой Швеции (7:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 16:56
Футбол
«Беневенто» обыграл «Читаделлу» в первом матче в полуфинала плей-офф за выход в серию А
В первом матче 1/2 финала плей-офф за выход в серию А "Читаделла" дома уступила "Беневенто" (1:2). Ответный матч состоится на поле "Беневенто" 25 мая.
Обновлено в 17:04
Экономика
Коломойский проиграл суды на миллиарды гривен
Национальный банк Украины (НБУ) и "Приватбанк" выиграли дело по двум искам, от компаний, которые требовали освободить их от обязательств на более чем 2,7 млрд гривен.
Обновлено в 16:31
Футбол
Икарди не попадёт в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки
Нападающий "Интера" Мауро Икарди пропустит Кубок Америки-2019.
Обновлено вчера в 21:59
Кино
Финальная серия «Игры престолов» побила рекорды по просмотрам
Финальная серия популярного сериала «Игры престолов» (Game of Thrones) побила рекорды по просмотрам.
Обновлено вчера в 16:07
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено в 11:31
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Полиция продолжила обыски у владельца «Вятского кваса»
Полиция проводит обыски на кировском пивоваренном заводе «Вятич», выпускающем «Вятский квас», сообщил председатель совета директоров и основной владелец АО «Вятич» Николай Курагин.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В МВД рассказали о понизившемся уровне жизни полицейских
Выступая на заседании комитета Совфеда по обороне, Гостев отметил, что снизилась покупательская способность сотрудников полиции.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе
Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе.
Обновлено в 03:17
Гаджеты
Apple представила обновленный MacBook Pro
Apple представила обновленный MacBook Pro с процессорами Intel восьмого и девятого поколений.
Обновлено в 15:43
Общество
Павел Грудинин пытается спасти свой совхоз и «перевезти» его в Москву
Для спасения бизнеса, коммунист пытался перерегистрировать совхоз на московский адрес.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Политика
Абхазская оппозиция приняла предложение президента перенести выборы
Оппозиция Абхазии приняла предложение президента перенести выборы на 26 августа, сообщил руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности (ОНД) Теймураз Хишба.
Обновлено в 16:57
Культура
Бюст Иосифа Кобзона появился перед Институтом театрального искусства
Во вторник, 21 мая, перед Институтом театрального искусства имени Иосифа Кобзона состоялось торжественное открытие бюста великого артиста.
Обновлено в 11:19
Футбол
«Краснодар» ведет переговоры о трансфере хавбека «Зволле» Намли
Полузащитник «Зволле» Юнес Намли в межсезонье может перейти в «Краснодар».
Обновлено в 17:12