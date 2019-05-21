Агент: у Ионова есть предложения из ЕвропыЧемпионат 13:53

Милко Бански, агент полузащитника «Ростова» Алексея Ионова, сообщил, что его клиент может перейти в один из европейских клубов.

Агент: у Ионова есть предложения из Европы

Хоккей Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.

Политика Зеленский вызвал министра обороны Полторака По данным "Ленты.ру", ссылающейся на УНИАН, в администрацию президента Украины по вызову нового главы государства Владимира Зеленского, прибыл министр обороны Степан Полторак.

Происшествия Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.

Политика Спикер Рады обвинил Зеленского в нарушении Конституции Председатель Верховной рады Андрей Парубий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в грубом нарушении Конституции страны.

Экономика Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из России и Белоруссии Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины решила ввести антидемпинговые пошлины в отношении цементных клинкеров и портландцемента, ввозимых из России, Белоруссии и Молдавии.

Общество Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны» Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».

Политика Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.

Энергетика Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Гаджеты HTC готовит новый смартфон с процессором Snapdragon 710 Работать аппарат будет на процессоре Snapdragon 710 и получит 6 ГБ оперативной памяти.

Футбол «Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за место в Лиге Европы У проигравших отличился Кай Сирхейс (81-я). В первом матче двухраундового противостояния "Витесс" уступил со счетом 1:2.

Гаджеты Компания Huawei назовет собственную операционную систему Hongmeng Китайская телекоммуникационная компания Huawei обнародовала предварительное название операционной системы (ОС) для своих мобильных устройств, которую она разработала на случай, если ограничительные меры США не позволят ей больше использовать ОС Android, принадлежащую компании Google.

Хоккей Кузнецов: «Счет 6:1 сыграл со сборной России злую шутку» Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой Швеции (7:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.

Футбол «Беневенто» обыграл «Читаделлу» в первом матче в полуфинала плей-офф за выход в серию А В первом матче 1/2 финала плей-офф за выход в серию А "Читаделла" дома уступила "Беневенто" (1:2). Ответный матч состоится на поле "Беневенто" 25 мая.

Экономика Коломойский проиграл суды на миллиарды гривен Национальный банк Украины (НБУ) и "Приватбанк" выиграли дело по двум искам, от компаний, которые требовали освободить их от обязательств на более чем 2,7 млрд гривен.

Общество Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.

Наука Определение эталона килограмма изменится с 20 мая 20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.

Здоровье Названы вызывающие рак продукты Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.

Происшествия Полиция продолжила обыски у владельца «Вятского кваса» Полиция проводит обыски на кировском пивоваренном заводе «Вятич», выпускающем «Вятский квас», сообщил председатель совета директоров и основной владелец АО «Вятич» Николай Курагин.

Происшествия В МВД рассказали о понизившемся уровне жизни полицейских Выступая на заседании комитета Совфеда по обороне, Гостев отметил, что снизилась покупательская способность сотрудников полиции.

Происшествия Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе.

Гаджеты Apple представила обновленный MacBook Pro Apple представила обновленный MacBook Pro с процессорами Intel восьмого и девятого поколений.

Происшествия Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.

Политика Абхазская оппозиция приняла предложение президента перенести выборы Оппозиция Абхазии приняла предложение президента перенести выборы на 26 августа, сообщил руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности (ОНД) Теймураз Хишба.