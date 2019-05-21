Футбол
Агент: у Ионова есть предложения из ЕвропыЧемпионат вчера в 13:53
Милко Бански, агент полузащитника «Ростова» Алексея Ионова, сообщил, что его клиент может перейти в один из европейских клубов.
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Агент Ионова: «Велика вероятность, что Алексей покинет „Ростов“. Есть предложения из Европы»
Sport24.ruвчера в 13:33
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Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
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Транспорт
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Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
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Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»
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В Италии задержали уфимского бизнесмена Андрея Смышляева
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Ляшко назвал Зеленского авантюристом и сравнил с Януковичем
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Авто
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Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
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Управление ФСБ России по Нижегородской области провело обыски в министерстве экологии региона.
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