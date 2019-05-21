Футбол

Агент: у Ионова есть предложения из ЕвропыЧемпионат вчера в 13:53

Милко Бански, агент полузащитника «Ростова» Алексея Ионова, сообщил, что его клиент может перейти в один из европейских клубов.
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Агент Ионова: «Велика вероятность, что Алексей покинет „Ростов“. Есть предложения из Европы»

Sport24.ruвчера в 13:33

Агент: у Ионова есть предложения из Европы

Чемпионатвчера в 13:53

Агент Ионова: «Алексей имеет предложения из Европы»

Матч ТВвчера в 14:13

Агент Ионова: «Алексей имеет предложения из Европы»

Sportbox.RUвчера в 14:13

Ионов может покинуть «Ростов»

Советский спортвчера в 14:20

Агент Ионова: «Велика вероятность, что Алексей покинет „Ростов“. Есть предложения из Европы»

Sports.ruвчера в 15:29

Полузащитника «Ростова» ждут в Европе

Sport.ruвчера в 14:30
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Игры

Трейлер к запуску Observation: роль ИИ в катастрофе на космической станции

Игроку в роли ИИ необходимо использовать системы управления станцией, камеры и инструменты, чтобы помочь Эмме понять, что происходит со станцией, исчезнувшей командной и самим S.A.M.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Украинские военные заявили, что ополченцы задержали восемь силовиков

Украинские военные заявили, что грузовик с силовиками отклонился от маршрута и попал на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, в результате ополченцы задержали восемь силовиков.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Италии перевернулся автобус с российскими туристами

В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.
Обновлено в 05:26
Политика

В МИД заявили о возможности встречи Путина и Трампа

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков не исключил, что встреча лидеров России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе состоится.
Обновлено в 05:10
Космос

НАСА «отправит» добровольцев на Марс вместе с новым марсоходом

В декабре 2012 года, после успешной посадки марсохода Curiosity в кратер Гейла на экваторе Марса и начала изучения тайн этого высохшего озера, НАСА объявило о намерении создать еще один ровер, который должен отправиться на красную планету в 2020 году.
Обновлено в 04:09
Политика

Гройсман заявил о намерении 22 мая подать заявление об отставке в Раду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен 22 мая передать своё заявление об отставке на рассмотрение в Верховную раду.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Подписчики негативно отреагировали на новый клип МакSим

Пользователи Сети разбились на два лагеря. Большинство резко негативно отнеслось к видео.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия

Названы две основные версии ЧП в Московском метрополитене

Обновлено вчера в 18:05
Политика

ВВС запускает ток-шоу с анимированным Путиным в роли ведущего

Би-би-си анонсировало комедийное ток-шоу, ведущим которого станет анимированный президент России Владимир Путин.
Обновлено в 04:45
Политика

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Бразилии мужчина застрелил трех человек в церкви

В городе Паракату штата Минас-Жерайс в Бразилии мужчина открыл стрельбу в баптистской церкви, в результате которой погибли три человека, сообщает газета Correio Braziliense.
Обновлено в 04:06
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу проведения переговоров с Россией.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Транспорт

Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено в 05:39
Авто

Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер

Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница

Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Политика

Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»

Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В Италии задержали уфимского бизнесмена Андрея Смышляева

20 мая в Италии по международному ордеру от России задержали бизнесмена Андрея Смышляева, экс-владельца сети шинных магазинов «Таганка».
Обновлено в 01:22
Политика

Ляшко назвал Зеленского авантюристом и сравнил с Януковичем

Ляшко сравнил Зеленского с Януковичем и объявил о том, что его партия начинает сбор подписей под обращением в Конституционный суд с тем, чтобы признать незаконным указ президента о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 00:48
Финансы

Индекс РТС обновил максимум с марта 2018 года

Индекс РТС обновил максимум с 13 марта 2018 года, превысив отметку в 1285 пунктов.
Обновлено в 04:53
Игры

Valve сделает свою версию игры Dota Auto Chess

C разрешения Drodo группа сотрудников Valve уже работает над отдельной версией игры в рамках вселенной Dota.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Авиакомпанию «Ай Флай» оштрафовали за взятку представителю Росавиации

Суд оштрафовал авиакомпанию "Ай Флай" на 21,6 млн рублей за дачу взятки представителю Росавиации, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России в среду.
Обновлено в 05:08
Происшествия

На Урале проверили видео с «выползающей» из травмпункта пенсионеркой

Обновлено в 01:35
Кино

В HBO не торопятся выпускать приквелы к «Игре престолов»

Ранее стало известно, что HBO собирается выпустить несколько приквелов к «Игре престолов» — один из них будет касаться событий «Длинной ночи»: он расскажет о личности Короля Ночи и его отношениях с Детьми леса — особой расой существ со сверхспособностями.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Алена Водонаева раскрыла причину мужских измен

Измены — следствие неразрешенных конфликтов в семье, считает звезда «Дома-2».
Обновлено в 01:15
Хоккей

Малкин восхитился игрой Овечкина

Форвард сборной России по хоккею Евгений Малкин поделился впечатлениями от гола соотечественника Александра Овечкина после его передачи в ворота команды Швеции в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:54
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Общество

ФСБ провела обыски в министерстве экологии Нижегородской области

Управление ФСБ России по Нижегородской области провело обыски в министерстве экологии региона.
Обновлено в 05:32
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Алексей Сергеевич Ионов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Ростов» и сборной России. Чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита».
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