Футбол
Агент сообщил об уходе Эрнандеса из ЦСКАVprognoze.ru 05:00
Напомним, Эрнандес защищает цвета ЦСКА с лета 2018 года на правах свободного агента, подписав контрактное соглашение с «армейцами» на три года.
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с чего всё началось
Напомним, Эрнандес перешёл в ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. Его соглашение с московским клубом рассчитано на три года. Эрнандес также известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити».Чемпионат03:40
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