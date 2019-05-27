Агент сообщил об уходе Эрнандеса из ЦСКАVprognoze.ru 05:00

Напомним, Эрнандес перешёл в ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. Его соглашение с московским клубом рассчитано на три года. Эрнандес также известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити».

с чего всё началось

Напомним, Эрнандес защищает цвета ЦСКА с лета 2018 года на правах свободного агента, подписав контрактное соглашение с «армейцами» на три года.

Агент сообщил об уходе Эрнандеса из ЦСКА

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