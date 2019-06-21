Футбол

Агент раскрыл детали трансфера Вильена в «Краснодар»Матч ТВ 12:43

Ранее комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что трансфер Вильена обошелся «Краснодару» в 7,2 миллиона евро. «Краснодар» объявил о переходе Вильены 20 июня.
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Стали известны подробности трансфера Вилена в «Краснодар»

Кубанские новости15:09

Агент раскрыл детали трансфера Вильена в «Краснодар»

Sportbox.RU12:43

Агент: «Спартак» предлагал де Вильене больше денег, но он выбрал «Краснодар»

Чемпионат13:06

Агент раскрыл детали трансфера Вильена в «Краснодар»

Матч ТВ12:43

Агент новичка «Краснодара» Вильены: «Спартак» предлагал больше денег, но для нас важна спортивная составляющая

Спорт день за днем13:33

Агент: «„Спартак“ предлагал Вилене больше денег, но он выбрал „Краснодар“ из-за ЛЧ и атакующего футбола»

Спорт-Экспресс12:18
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Политика

Песков назвал приостановку авиасообщения с Грузией вынужденной мерой

«Речь идёт о вынужденной рестрикции, введённой российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место быть сейчас в Грузии», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Происшествия

Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.
Обновлено в 14:55
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено в 16:10
Происшествия

В Чечне более сорока тысяч человек остались без электричества

Около 42,9 тысячи человек остаются без электричества в Чечне из-за аварии на подстанциях, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 14:18
Происшествия

Завуч сняла у второклассников отпечатки пальцев для поимки вора

В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:46
Происшествия

На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие

Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие

Под Донецком в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель

Обновлено в 12:27
Игры

Директор GRID признался, что ненавидит микротранзакции

Codemasters месяц назад анонсировала очередную часть гоночной серии GRID.
Обновлено в 13:38
Авто

В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Космос

«Роскосмос» заявил о переносе запуска «Протона-М» на 12 июля

Обновлено в 10:30
Общество

Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено в 11:47
Наука

Роборыба поплыла на энергии искусственного кровотока

Инженеры из США создали роботизированную рыбу, которая получает энергию не от обычной аккумуляторной батареи, а от гидравлической электролитической жидкости, которая циркулирует по ее искусственным сосудам.
Обновлено вчера в 05:03
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Рэпер Саша Скул борется с раком

У рэпера обнаружился рак, с которым он сейчас активно борется, применяя интенсивный курс химиотерапии.
Обновлено в 11:27
Авто

В России окончательно прекратили продажи кроссоверов SsangYong

Обновлено в 13:48
Наука

Археологи обнаружили на дне моря артефакты времен битвы при Саламине

Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено в 06:05
Политика

США внесли в черный список пять китайских компаний

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Бывший муж Натальи Водяновой женился на беременной возлюбленной

Избранницей 50-летнего Джастина Портмана стала актриса Морган Снайдер. Женщина находится на последних сроках беременности.
Обновлено в 09:51
Футбол

Московское «Динамо» разгромило словенский «Рудар» в контрольном матче

Обновлено в 13:38
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную украинскую подлодку

Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию подлодки "Запорожье", доставшейся от украинских ВМС после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:50
Футбол

Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

Обновлено в 13:51
Политика

Путин назвал президентство Зеленского трагедией

Обновлено вчера в 09:58
Футбол

Самедов уходит из «Крыльев Советов»

Обновлено в 14:56
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Авто

Опубликован список самых надежных марок автомобилей

Обновлено в 07:05
Политика

Опрос: В Раду проходят пять политических партий

Пять украинских политических партий имеют рейтинг, необходимый для прохождения в Верховную Раду.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес

Беременная Миранда Керр подчеркнула фигуру розовым мини-платьем

Для вечеринки Керр выбрала ярко-розовое мини-платье, чем еще больше подчеркнула свое интересное положение.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Петербурге проверяют информацию о госпитализации двух избитых детей

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка по факту размещения 21 июня в ряде СМИ информации о госпитализации в одну из больниц города двоих малолетних мальчиков с подозрением на ротавирус, а также с побоями на лице и теле", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:57
Политика

США ввели новые санкции против властей Никарагуа

Санкции против четырех высокопоставленных членов правительства Никарагуа ввело министерство финансов США 21 июня, сообщает Reuters.
Обновлено в 16:20
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Футбольный клуб из города Роттердам в Нидерландах. Вместе с «Аяксом» и ПСВ считается ведущим клубом страны. Изначально назывался «Вилхелмина» Роттердам, вскоре после основания был переименован в «Хиллеслёйсе», потом в «Селеритас», пока в 1912 году команда не была названа Feijenoord в честь района Роттердама.
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