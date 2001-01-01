Агент раскрыл детали трансфера Вильена в «Краснодар»Матч ТВ 12:43

Ранее комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что трансфер Вильена обошелся «Краснодару» в 7,2 миллиона евро. «Краснодар» объявил о переходе Вильены 20 июня.

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Спорт день за днем

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