Агент раскрыл детали трансфера Вильена в «Краснодар»Матч ТВ 12:43

Ранее комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что трансфер Вильена обошелся «Краснодару» в 7,2 миллиона евро. «Краснодар» объявил о переходе Вильены 20 июня.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Ростуризм советует приостановить продажу туров в Грузию Российским туроператорам, турагентам рекомендовано приостановить реализацию туристских услуг в Грузию до нормализации обстановки в стране.

Футбол Защитник Шакуро стал игроком «Сочи» "Сочи" подписал контракт с защитником Павлом Шакуро, информирует пресс-служба клуба.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Происшествия В Тбилиси задержан изготовитель «коктейлей Молотова» В Грузии сотрудники МВД задержали 70-летнего мужчину, который изготовил 12 бутылок с самодельной зажигательной смесью.

Происшествия Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган официально развелись Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.

Происшествия Россиянин избил ветерана из-за замечания о парковке В Новосибирске водитель избил 60-летнего ветерана боевых действий и участника ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Хоккей ЦСКА и «Спартак» перейдут на хоккейные площадки меньшего размера Московские клубы Континентальной хоккейной лиги ЦСКА и «Спартак» намерены со следующего сезона проводить матчи на площадках «финского» размера.

Происшествия Авария парализовала движение транспорта на КАД в Петербурге Информация о пострадавших уточняется, пишут «Невские новости». Это не первое ДТП, которое парализует движение транспорта на КАД.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Общество Шеф-повар рассказал рецепт приготовления безупречной окрошки Известные повара российских ресторанов признают, что единственного верного рецепта окрошки существовать не может, поскольку этот необычайно вкусный летний суп имеет по традиции множество вариантов приготовления.

Политика На Украине не исключили «языкового майдана» Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко не исключил нового «майдана» в стране в случае отмены закона о госязыке.

Политика Додон попросил Медведева продлить отмену таможенных пошлин Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с премьером России Дмитрием Медведевым в Минске обсудил возможность продления отмены таможенных пошлин для ряда молдавских товаров.

Футбол Дзюба вернулся в расположение «Зенита» В пятницу к «Зениту» на сборах в Австрии присоединился Артем Дзюба.

Общество Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.

Политика Роскосмос разработал кодекс поведения для космонавтов Роскосмос разработал кодекс профессиональной этики космонавтов, говорится в проекте кодекса, опубликованном на сайте нормативных правовых актов Российской Федерации.

Политика Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек «На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.

Политика Штаб Навального показал, как «рисуют» подписи за Беглова Активисты петербургского штаба Навального опубликовали видео, на котором, по их словам, сотрудники администрации Выборгского района заполняют подписные листы в поддержку временного губернатора Александра Беглова.

Политика В США предложили ввести санкции против госдолга России Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.

Автоспорт Стюарды не стали наказывать Хэмилтона за инцидент с Ферстаппеном Стюарды Гран-при Франции рассмотрели обстоятельства инцидента с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

Здоровье Медики рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям Ранее сообщалось, что учеными найден способ распознать рак легких еще до появления первых симптомов, описанных выше.

Происшествия Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию 4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.