Футбол

Агент прокомментировал сведения о переговорах Карреры с «Зенитом»Интерфакс-Спорт 10:32

Футбольный агент Марко Трабукки заявил, что итальянец Массимо Каррера не участвовал в переговорах на предмет своего трудоустройства на пост главного тренера петербургского "Зенита".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Трабукки: «Каррера не встречался с „Зенитом“ или „Газпромом“ по поводу возможного сотрудничества»

Sport24.ru09:51

Трабукки: журналист-шарлатан, написавший о Каррере в «Зените», — позор профессии

Чемпионат09:59

Трабукки: Журналист, придумавший про Карреру в «Зените», — позор профессии

Нева Спорт11:03

Трабукки: «Журналист-шарлатан, придумавший сказку про Карреру и „Зенит“, – позор профессии»

Бомбардир.ру10:47

Трабукки гневается: Сказку про встречу Карреры с представителями «Зенита» или Газпрома придумал журналист-шарлатан

Спорт уик-энд10:46

Агент Массимо Карреры отреагировал на сообщения о переговорах с «Зенитом»

РБК11:58

«Зенит» мог провести переговоры с Каррерой

Евро-футбол.ру14:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Транспорт

В Москве рассказали о ходе строительства станции «Стромынка»

Обновлено в 15:27
Политика

Мэй огорчена переносом сроков Brexit и винит во всем парламент

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что огорчена переносом сроков сделки по Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 18:47
Наука

На здоровье сердца и сосудов влияют изменения в микрофлоре кишечника

Обновлено в 05:16
Политика

Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру

Обновлено в 18:38
Игры

Компания Google представила облачный игровой сервис Stadia

Обновлено вчера в 14:51
Экономика

Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств

Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53
Энергетика

Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти

Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
Обновлено в 06:11
Общество

Росстат связал бедность с одиночеством

Специалисты Росстата провели исследование, в котором доказали связь между бедностью и одиночеством.
Обновлено в 05:12
Энергетика

Налоговый маневр обходит пошлину

Правительство корректирует увеличение нагрузки на нефтяную отрасль Правительство на совещании 21 марта примет решение, как изменить параметры налогового маневра в нефтяной отрасли.
Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес

Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение

Обновлено в 16:24
Наука

Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти

Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Армия и оружие

Вертолет Ми-28НМ проходит испытания в пустынях Сирии

Обновлено в 13:32
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Авто

Skoda подвела финансовые итоги за 2018 год

Компания Skoda Auto, которая в 2018 году установила новый рекорд продаж, получила выручку в размере 17,3 млрд евро (+4,4%), что стало лучшим результатом за всю историю компании.
Обновлено в 08:42
Политика

Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции

Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.
Обновлено в 05:53
Экономика

Минтруд внес законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом

С 1 февраля правительство проиндексировало социальные выплаты федеральным льготным категориям граждан — детские пособия, выплаты инвалидам и ветеранам.
Обновлено в 08:13
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Футбол

Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре

Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 11:52
Политика

Дочь Назарбаева Дарига избрана спикером Сената Казахстана

Обновлено в 05:19
Баскетбол

«Дарюшафака» обыграла «Химки» в матче Евролиги

Обновлено в 15:09
Политика

Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России

"Ссылка на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 года представляется нам проблематичной", - заявил Щерский.
Обновлено в 16:56
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Общество

Лишняя тысяча многоквартирных домов откуда-то взялась в плане капремонта до 2025 года на Сахалине

Как рассказал заместитель председателя правительства области Владимир Сидоренко, в этом году план по капремонту (600 домов и 200 дворов) будет выполнен.
Обновлено в 19:22
Наука

Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии

Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено в 09:26
Общество

Госдума рассмотрит законопроект о возвращении перевода часов

В Госдуму направлен законопроект, который предлагает вернуть в России сезонный перевод часов.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия

Около 300 тысяч воронежцев остались без воды

Представитель управы Коминтерновского района сообщил, что коммунальная авария, произошедшая сегодня, оставила без воды Северный микрорайон Воронежа.
Обновлено в 07:10
Наука

В Великом Новгороде нашли мост X века

В первой половине X века Новгород ещё не был городом в полном смысле этого слова, он состоял из трёх посёлков: двух – на левом берегу Волхова, и одного – на правом.
Обновлено в 01:39
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Технологии

«Северсталь» станет металлургическим акселератором

«Северсталь» (основной владелец – Алексей Мордашов) привлекла Global Venture Alliance (занимается акселерационными программами, образовательными инициативами по профессиям будущего и венчурными инвестициями) для создания Severstal SteelTech Accelerator – промышленного акселератора для стартапов в металлургической отрасли, рассказал «Ведомостям» представитель компании в среду.
Обновлено в 08:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное