Футбол
Агент предложил услуги Погба «Реалу»Чемпионат 08:09
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в «Реал», сообщает Marca. По информации издания, услуги 26-летнего хавбека «Королевскому клубу» предложил агент Мино Райола. Стороны уже обсуждали в двух телефонных разговорах возможность этого трансфера.
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Автоспорт
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Двадцатая по счёту акция протеста «жёлтых жилетов» собрала по меньшей мере 33 тыс. сторонников по всей Франции, заявили в МВД.
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Бутина захотела в деревню к бабушке
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Анджелина Джоли призвала женщин к участию в миротворчестве ООН
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Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом»
30 марта между коллективами «Барселона» и «Эспаньол» на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч 29-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
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Протесты в Барселоне переросли в беспорядки
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Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
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Шоу-бизнес
Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену
Роберт, понятно, стоял перед пустым залом, поэтому не испытал волнения перед выходом на сцену и держался очень уверенно.В семье Воли и Утяшевой, как известно, также подрастает дочка София.
Обновлено в 02:00
Политика
В «Открытой России» заявили о ликвидации движения
26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания).
Обновлено в 15:57
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Пожар в спорткомплексе «Олимпийский» потушен
Обновлено в 14:37
Политика
МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы
Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 марта 2019 г. спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что официальный Вашингтон может ввести новые санкции против РФ за поддержку законных властей Венесуэлы.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли
Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил свой первый полет
Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветской России.
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В этом году переход на летнее время запланирован в Польше и других странах Европейского союза в ночь на 31 марта, сообщает Польский культурный центр в Калининграде.
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Политика
Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США
Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.
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Кино
Скончался актер из «Звездных войн» Шэйн Риммер
В возрасте 89 лет ушел из жизни канадский актер Шэйн Риммер. Об этом сообщил британский режиссер Джерри Андерсон в своем Twitter.
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Экономика
Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей
Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Мария Максакова: «Мама не хотела меня рожать»
Максакова призналась, что могла бы вообще не родиться, если бы отец не настоял на своем, так как ее мать не хотела ребенка.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12
Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
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Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Джо Байден ответил на обвинения в домогательствах
Бывший вице-президент США Джо Байден, которого экс-член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила в домогательствах, заявил, что не помнит детали этого инцидента.
Обновлено в 16:08
Здоровье
Названы причины частого желания ходить в туалет ночью
Люди, постоянно просыпающиеся по ночам от желания справить нужду, делают это из-за злоупотребления солью и высокого артериального давления.
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