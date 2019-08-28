Футбол
Евро-футбол.руАгент предложил «Роме» купить Коноплянку
Известный агент предложил «Роме» купить полузащитника «Шальке-04» Евгения Коноплянку, информирует AS Roma Live. Имя агента, предложившего услуги футболиста сборной Украины, не называется. Сообщается, что немецкий клуб готов отпустить футболиста за четыре миллиона евро.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:51, Вашингтон
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Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Криминального авторитета избили в присутствии вора Гули
В Турции во время встречи с вором в законе Гули избили потомственного кутаисского криминального авторитета Гурама Чихладзе (Квежович).
URA.Ru вчера в 03:50
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Коломойский предложил снять с России часть санкций
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РБК 06:28
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Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Происшествия
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Украинская компания «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией из-за утраченных активов в Крыму.
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Мир фантастики 07:22
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Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста
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RT на русском вчера в 09:20
Шоу-бизнес
42-летний Сергей Бурунов впервые женится
Как передает «Комсомольская правда», Сергей впервые собрался связать себя узами брака.
Wday.ru 06:17
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Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Происшествия
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
В Кремле считают отвратительными инциденты в Анапе и Екатеринбурге, где сотрудников полиции подозревают в изнасилованиях.
RT на русском 08:02
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Политика
В Берлине прокомментировали освобождение Вышинского из-под стражи
Ранее в ОБСЕ заявили, что приветствуют освобождение из-под стражи Кирилла Вышинского.
RT на русском 07:44
Здоровье
Почти 13% онкобольных покупали лекарства без регистрации в России
Почти половина больных вынуждены покупать лекарства за свой счет во время лечения в диспансере, а 13% пациентов с онкологическими заболеваниями покупали не зарегистрированные в РФ препараты.
Дума ТВ 03:10
Армия и оружие
Бомбардировщики сели на автомагистраль под Казанью
Российская газета 05:43
Технологии
В России открыты пять новых островов
Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне»
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".
Экспресс газета 06:35
Музыка
Скрипачка Линдси Стирлинг устроила концерт в виртуальной реальности
Линдси Стирлинг устроила концерт в виртуальной реальности.
Актуальные Новости 04:43
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Политика
Посольство РФ в США ответило на обвинения от сенаторов фактами
Российское посольство в США предложило американским конгрессменам вместо голословных обвинений ради самопиара заняться установлением межпарламентских связей со своими коллегами из России и других стран, а также намекнули на то, что "самоизоляцией" как раз занимаются представители Вашингтона.
Life.ru вчера в 21:22
Политика
Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.
RT на русском 08:39
Происшествия
Героя Беслана избили до состояния комы за замечание
Московский Комсомолец вчера в 13:44
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Почему у Натальи Гундаревой не было детей
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Общество
Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
РБК 07:49
Авто
Представлен вертолет в стиле Aurus
На международном авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском представили вертолет «Ансат», дизайн и оформление салона которого выполнили в стиле отечественных автомобилей представительского класса Aurus.
110km.ru вчера в 10:12