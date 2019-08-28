Известный агент предложил «Роме» купить полузащитника «Шальке-04» Евгения Коноплянку, информирует AS Roma Live. Имя агента, предложившего услуги футболиста сборной Украины, не называется. Сообщается, что немецкий клуб готов отпустить футболиста за четыре миллиона евро.

Происшествия В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.

Авто Известно, где россияне берут информацию при выборе автомобилей Проведя опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» выяснили, какие источники информации чаще всего используют россияне при выборе нового автомобиля.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.

Здоровье Ученые назвали продукты, которые вызывают рак Ученые провели исследования и выяснили, какие продукты могут привести к развитию рака.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Политика Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.

Транспорт С 2020 года водители смогут проверять историю автомобиля на госуслугах Российские автомобилисты со следующего года смогут проверить через сайт госуслуг полную историю владения автомобилем, сообщил вице-премьер Максим Акимов, передает ТАСС.

Авто Volkswagen показал новый T-Sport на скетчах Новинка расположится на ступень ниже T-Cross и, вероятно, получит название Volkswagen T-Sport.

Шоу-бизнес Алена Шишкова набирает вес в клинике Похоже, Шикова устала от критики по поводу нездоровой худобы, поэтому в ее ближайших планах — набрать несколько килограммов.

Шоу-бизнес Пугачева и Вайкуле сняли пародию на «благословение» Лободы Максим Галкин, муж Примадонны, выложил в Сеть новый ролик, на котором на фоне заката в Юрмале Алла Пугачева и Лайма Вайкуле пытаюсь спародировать сцену, которая произошла между Аллой Борисовной и Лободой.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Происшествия 16 детей заболели синдромом оборотня в Испании В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.

Армия и оружие Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».

Авто BMW выпустила первый самый чёрный в мире BMW X6 BMW выпустила «самый чёрный в мире» BMW X6 с приставкой к названию Vantablack VBx2, причем этот автомобиль стал первым, где использовалось особое вещество.

Общество ГИБДД предложила изучать в школах автомобильное дело ГИБДД предлагает ввести в школах уроки по автомобильному делу, заявил на заседании правительственной комиссии глава Госавтоинспекции Михаил Черников, передает «РИА Новости».

Политика Коломойский предложил снять часть санкций с России Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.

Технологии «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.

Политика Фабрика политического компромата Навального обнаружена в Петербурге В Санкт-Петербурге обнаружена подпольная редакция, в которой неизвестные работали над фейковыми материалами, очерняющими губернаторов, министров и чиновников в преддверии единого дня голосования.

Армия и оружие В России создают принципиально новый вертолёт Принципиально новый вертолет, объединяющий в себе прежние наработки, создают российские инженеры.