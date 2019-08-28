Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руАгент предложил «Роме» купить Коноплянку

Известный агент предложил «Роме» купить полузащитника «Шальке-04» Евгения Коноплянку, информирует AS Roma Live. Имя агента, предложившего услуги футболиста сборной Украины, не называется. Сообщается, что немецкий клуб готов отпустить футболиста за четыре миллиона евро.
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