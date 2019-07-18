Футбол

Агент подтвердил возможный переход Шюррле в российский клубVprognoze.ru 10:22

Немецкий нападающий «Боруссии» Андре Шюрле может продолжить карьеру в России. По версии источника, в услугах 28-летнего хавбека заинтересованы сразу два московских клуба "Локомотив" и "Спартак".
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В «Локо» приедет еще один чемпион мира — 2014. Его может перехватить «Спартак»

Sport24.ru11:30

Агент Шюррле: «Есть серьезный интерес от клубов из России»

Спорт-Экспресс09:25

Немецкий форвард Шюррле может перейти в российский клуб

Bookmaker-ratings.ru09:49

Агент футболиста Шюррле подтвердил информацию об интересе российских клубов

RT на русском09:49

В Шюррле заинтересованы российские команды

Евро-футбол.ру10:02

Агент Шюррле подтвердил возможность перехода футболиста в российский клуб

Чемпионат09:17

Чемпион мира Шюррле рассматривает возможность продолжения карьеры в России

ТАСС09:12
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:48, Вашингтон
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
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Радиации в зоне строительства Юго-Восточной хорды не нашли

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Политика

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МИД России выразил протест дипломату из-за заявлений американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.
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Альбом Эда Ширана установил новый музыкальный рекорд

Стоит отметить, что музыкант побил свой собственный рекорд. Речь идеи о предыдущей пластинке Ширана под названием «Divide».
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
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Авто

Skoda представила обновленные кроссоверы Kodiaq и Karoq

Опознать обновленные Skoda Karoq и Kodiaq будет достаточно просто: вслед за целым рядом чешских моделей кроссоверы получили большую надпись Skoda на двери багажника, лишившись при этом традиционного шильдика.
Обновлено в 10:04
Политика

Путин назвал главное условие урегулирования конфликта в Донбассе

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге рассказал, что является основным условием полноценного урегулирования конфликта в Донбассе.
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Политика

Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область

Владимир Путин в пятницу приедет Иркутскую область, чтобы проверить, как идет ликвидация последствий наводнения, сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.
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Экономика

Минфин оценил идею отменить налоговые льготы на пальмовое масло

Идея отмены льгот по НДС на пальмовое масло является хорошей, но в Минфин она пока официально не поступала, и нужно будет просчитать инфляционные риски при ее реализации, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.
Обновлено в 12:30
Путешествия

Туристы начали получать штрафы за неуплату курортного сбора на Кубани

Обновлено в 10:52
Кино

Умерла советская актриса Валентина Зимняя

Советская и украинская актриса Валентина Зимняя скончалась на 92-ом году жизни.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе

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Происшествия

В Мюнхене пропали две россиянки

Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие

ВВС США объявили тендер на новую МБР, которая сменит Minuteman-III

Военно-воздушные силы США объявили тендер на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая в перспективе заменит стоящие на вооружении устаревшие Minuteman-III.
Обновлено в 12:17
Интернет

«Яндекс» научился определять доход пользователей

Компания «Яндекс» запатентовала технологию, позволяющую определять уровень доходов пользователей мобильных устройств согласно их профессии, данным GPS и по тому, какие сервисы они используют.
Обновлено в 05:59
Политика

Грузинский телеканал «Рустави 2» сменил владельцев

Ранее юристы телеканала «Рустави-2» пожаловались в ЕСПЧ после того, как Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения судов двух нижестоящих инстанций о передаче телекомпании ее бывшему владельцу Кибару Халваши и его компании «Панорама», передавало «Sputnik Грузия».
Обновлено в 10:33
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Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

Обновлено в 11:15
Общество

Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.
Обновлено в 09:54
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
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Департамент городского имущества Москвы подал иск к известному скульптору Зурабу Церетели, сумма исковых требований превышает 55 млн рублей.
Обновлено в 07:16
Политика

Песков назвал первый шаг для нормализации отношений Москвы и Киева

Освобождение главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной.
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Шоу-бизнес

Шурыгина оставила мужа и улетела на Бали с миллионером

Участница громкого скандала с изнасилованием Диана Шурыгина улетела на Бали с молодым предпринимателем.
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Кокорин и Мамаев поиграли в футбол в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поиграли в футбол на территории исправительной колонии, в которой отбывают наказание.
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Украина ввела пошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос с отменой штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
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Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные

Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
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Участник рок-группы The Beatles Пол Маккартни работает над первым в своей карьере мюзиклом "Эта прекрасная жизнь".
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В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку

По версии следствия, обвиняемые подложили 16-летнему подростку наркотическое вещество, а потом потребовали 300 тысяч рублей, чтобы не инициировать возбуждение уголовного дела.
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Германия вслед за США увидела угрозу в FaceApp

Особое внимание к приложению появилось на фоне популярности функции, которая позволяет увидеть, как человек может выглядеть в старости.
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На Крымском мосту закончили укладку рельсов

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Андре Шюррле
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий клуба «Боруссия Дортмунд», играющий на правах аренды в английском клубе «Фулхэм». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
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Боруссия
Немецкий футбольный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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