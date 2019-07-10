Футбол

Агент подтвердил интерес «Спартака» к РамиресуVprognoze.ru 14:10

Пабло Бентанкур, агент уругвайского полузащитника «Сампдории» Гастона Рамиреса подтвердил информацию, что в услугах футболиста заинтересован московский «Спартак». «Это правда, что «Спартак» проявляет интерес к Гастону Рамиресу, но переговоров на данный момент не проводилось», заявил агент.
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Агент: «Спартак» интересуется Рамиресом, но переговоров пока не было

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Агент Рамиреса: «„Спартак“ интересуется Гастоном, но переговоров пока не было»

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Агент Рамиреса подтвердил интерес к игроку со стороны «Спартака»

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