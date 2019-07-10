Футбол
Агент подтвердил интерес «Спартака» к РамиресуVprognoze.ru 14:10
Пабло Бентанкур, агент уругвайского полузащитника «Сампдории» Гастона Рамиреса подтвердил информацию, что в услугах футболиста заинтересован московский «Спартак». «Это правда, что «Спартак» проявляет интерес к Гастону Рамиресу, но переговоров на данный момент не проводилось», заявил агент.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 17:18, Вашингтон
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
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Политика
«Щас позвоню Баканову»: перепалка Зеленского в Борисполе получила продолжение – видео
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего совещания в Борисполе выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Колонна украинского главы Донецкой области попала под обстрел
Автомобильная колонна, в которой находился глава подконтрольной Киеву Донецкой администрации Павел Кириленко, попала под обстрел.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Футбол
Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА
Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет ЦСКА.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес
Алёна Шишкова рассталась с длинными волосами
Модель избавилась от длинных волос, предпочтя им удлинённое каре с чёлкой.
Обновлено в 11:59
Хоккей
Кудашов сменил Воробьева на посту главного тренера СКА
Воробьев, возглавлявший СКА с июня 2018 года, покинул пост главного тренера и не будет входить в тренерский штаб команды.
Обновлено в 14:26
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Рубль подорожал к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 22:00 мск, курс евро опустился до 71,045 руб.
Обновлено в 16:10
Политика
Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа разрешить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта истечет в конце 2019 года.
Обновлено в 11:18
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Политика
Путин призвал отказаться от санкций против Грузии
Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
СМИ сообщили о ДТП с автомобилем посольства России в Албании
Автомобиль посольства России в Албании попал в среду в ДТП, два человека пострадали, передает портал издания Albanian Daily News.
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес
После развода с Собчак Виторган переметнулся к Нино Нинидзе из Грузии
Актер Максим Виторган, расставшийся в этом году с телеведущей Ксенией Собчак, был замечен на спектакле "Нод" на ВДНХ в сопровождении 27-летней актрисы Нино Нинидзе, вместе с которой они держались за руки, сообщает телеграм-канал "Только никому" Нинидзе также пережила в этом году развод.
Обновлено в 08:20
Происшествия
На Красной площади прошла акция крымских татар против репрессий
В Москве на Красной площади крымские татары провели пикет против репрессий, сообщает корреспондент "Граней" с места событий.
Обновлено в 05:56
Технологии
Роскомнадзор потребует от Ozon объяснений из-за утечки данных
Роскомнадзор заявил, что потребует от онлайн-магазина Ozon разъяснений из-за утечки адресов электронной почты и паролей более своих пользователей.
Обновлено в 16:43
Футбол
«Русенборг» стартовал с победы, «Рига» сыграла вничью с «Дандолком» в ЛЧ
В параллельной игре «Рига» на выезде сыграла вничью с ирландским «Дандолком» — 0:0. Ответные матчи в этих парах пройдут 17 июля.
Обновлено в 16:39
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей опубликовал американский Forbes.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Дети Кейт Миддлтон испортили первый публичный выход сына Меган Маркл
Появление в клубе по поло малыша Арчи стало сюрпризом – никто не ожидал, что Маркл покажет публике сына.
Обновлено в 13:01
Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено вчера в 04:22
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
По мнению авторов законопроекта, в настоящее время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными.
Обновлено в 12:15
Политика
Совладельцы «Рустави-2» отказались уволить гендиректора телеканала
Совладельцы и партнеры грузинского телеканала «Рустави-2» не стали увольнять его гендиректора Ника Гварамию, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Суд признал Хулио Иглесиаса отцом 43-летнего испанца
Обновлено в 08:25
Футбол
Кудряшов может стать игроком «Сочи»
Бывший защитник «Истанбул Башакшешир» Федор Кудряшов может вернуться в чемпионат России.
Обновлено в 15:15
Политика
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
Политика
Цискаридзе сурово осудил выходку Габунии и восхитился реакцией Путина
Цискаридзе восхитился реакцией российского президента на скандальный поступок Габунии и заявил, что поступил бы точно также в такой ситуации.
Обновлено в 13:21