Футбол

Агент опроверг возможную отставку Моуринью
LiveSport.ru
15:27

Агент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью Жорже Мендеш заявил, что 55-летний португальский специалист счастлив находиться в клубе и не собирается его покидать, сообщает The Telegraph.
LiveSport.ru15:27

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Моуриньо: «Мне всё равно, что сказал мой агент»

Soccer.ru15:46

Жозе Моуринью: «Меня не волнуют заявления Жорже Мендеша»

Спорт-Экспресс15:25

Агент опроверг возможную отставку Моуринью

LiveSport.ru15:27

Моуринью: «Меня не волнует заявление Мендеша». Агент тренера заявил, что Жозе не покинет «МЮ»

Sport24.ru14:47
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Немецкий "Шальке-04" и российский "Локомотив" определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
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"ПСЖ" начал с места в карьер и уже первый созданный момент у ворот Милана Боряна привел к взятию сербских владений.
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«Барселона» оценила Дембеле в 400 млн евро

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«Манчестер Сити» купит вратаря «Коламбуса» Стеффена в 2019 году

Голкипер "Коламбуса" Зак Стеффен станет игроком "Манчестер Сити" летом 2019 года, информирует официальный Твиттер американского клуба.
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Главный тренер «Монако» Тьерри Анри намерен перекроить состав и произвести ротацию в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
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Жорже Мендеш
Португальский футбольный агент. Возглавляет основанную им же в 1996 году компанию Gestao de Carreiras de Profissionais Desportivos SA или GestiFute International, под крылом которой находится около сотни профессиональных футболистов. Является агентом ряда известных футболистов, таких как Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес, Андре Гомеш и других, а также тренеров - Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари.
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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