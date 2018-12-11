Футбол

Агент опроверг возможную отставку Моуринью
LiveSport.ru
15:27

Агент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью Жорже Мендеш заявил, что 55-летний португальский специалист счастлив находиться в клубе и не собирается его покидать, сообщает The Telegraph.
LiveSport.ru15:27

Подробнее о событии

Моуриньо: «Мне всё равно, что сказал мой агент»

Soccer.ru15:46

Жозе Моуринью: «Меня не волнуют заявления Жорже Мендеша»

Спорт-Экспресс15:25

Агент опроверг возможную отставку Моуринью

LiveSport.ru15:27

Моуринью: «Меня не волнует заявление Мендеша». Агент тренера заявил, что Жозе не покинет «МЮ»

Sport24.ru14:47
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
Футбол

Шальке-04 — Локомотив 1:0

Немецкий "Шальке-04" и российский "Локомотив" определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:20
Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА приехал в Мадрид с надеждой»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что его команда будет использовать любой шанс в этой игре.
Обновлено в 16:17
Футбол

Зобнин получил награду «Джентльмен года»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, ранее признанный джентльменом года, получил награду на торжественной церемонии.
Обновлено в 16:05
Футбол

«Барселона» оценила Дембеле в 400 млн евро

«Барселона» установила ценник на Усмана Дембеле.
Обновлено в 16:21
Футбол

«Олимпиакос» расторг контракт с Яя Туре по взаимному согласию сторон

«Олимпиакос» расторг контракт с ивуарийским полузащитником Яя Туре по взаимному согласию сторон, сообщается на официальном сайте греческого клуба.
Обновлено в 13:33
Футбол

«Барселона» – «Тоттенхэм» – 1:0. Дембеле открыл счет

«Барселона» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов играет с «Тоттенхэмом».
Обновлено в 14:30
Футбол

Во Франции из-за протестов могут перенести матч «Нант» — «Монпелье»

Префектура Пеи-де-ла-Луар просит Профессиональную футбольную лигу Франции перенести матч чемпионата страны «Нант» — «Монпелье».
Обновлено в 16:00
Футбол

Аллегри включил «Ювентус» в число фаворитов Лиги чемпионов

12 декабря в рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Ювентус» проведет выездной матч с «Янг Бойз».
Обновлено в 15:53
Футбол

«Манчестер Сити» купит вратаря «Коламбуса» Стеффена в 2019 году

Голкипер "Коламбуса" Зак Стеффен станет игроком "Манчестер Сити" летом 2019 года, информирует официальный Твиттер американского клуба.
Обновлено в 14:35
Происшествия

14-летний вратарь умер из-за травмы на футбольном поле

Обновлено в 13:26
Футбол

Гаскойн не признал вину по делу о сексуальном домогательстве

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн не признал себя виновным по делу о сексуальном домогательстве.
Обновлено в 13:19
Футбол

Нападающий ЦСКА Жиронкин перенес операцию

Нападающий ЦСКА Виталий Жиронкин во вторник перенес операцию в связи с травмой голеностопного сустава, информирует официальный сайт армейцев.
Обновлено в 13:01
Футбол

Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч с «Манчестер Юнайтед»

Футболист сборной России Денис Черышев вошел в заявку испанской "Валенсии" на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный микроблог "летучих мышей" в Twitter.
Обновлено в 14:47
Футбол

Бывший наставник «Анжи» Скрипченко требует от клуба 3 млн рублей

Обновлено в 13:12
Футбол

ПСЖ обыгрывает «Црвену Звезду» до перерыва

«Пари Сен-Жермен» обыгрывает сербскую «Црвену Звезду» (2:0) после первого тайма гостевого матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 15:55
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Жорже Мендеш
Португальский футбольный агент. Возглавляет основанную им же в 1996 году компанию Gestao de Carreiras de Profissionais Desportivos SA или GestiFute International, под крылом которой находится около сотни профессиональных футболистов. Является агентом ряда известных футболистов, таких как Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес, Андре Гомеш и других, а также тренеров - Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари.
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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