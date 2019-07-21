Футбол

Агент опроверг слухи об интересе «Спартака» к нападающему «Штутгарта»РИА Новости 12:45

Футбольный агент Антонио Апостолопулос, представляющий интересы нападающего немецкого "Штутгарта" Анастасиоса Дониса, в разговоре с корреспондентом РИА Новости назвал неверной информацию о возможном переходе его клиента в московский "Спартак".
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Агент нападающего «Штутгарта» ответил на вопрос об интересе со стороны «Спартака»

Матч ТВ13:03

Агент: Донис близок к переходу в «Спартак»? Это неправда

Чемпионат13:41

Агент Дониса о переговорах со «Спартаком»: «Это неправда»

Sports.ru13:14

В «Спартак» может перейти экс-нападающий «Ювентуса»

Sport24.ru10:00

Источник: «Спартак» интересуется форвардом «Штутгарта»

Sport.ru11:59

СМИ пишут об интересе «Спартака» к Донису. Это не совсем правда

Советский спорт11:32

Источник: «Спартак» ведет переговоры с «Штутгартом» о трансфере форварда сборной Греции

Спорт-Экспресс10:33
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Политика

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Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политическое объединение готово поддержать инициативу об отмене депутатской неприкосновенности в Верховной раде нового созыва.
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Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

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Врачи назвали первые признаки камней в почках

Медики рассказали о первых признаках, которые могут сигнализировать о камнях в почках.
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Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
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Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
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В центре Петербурга и на Кронштадтском рейде боевые корабли прошли строем в рамках первой совместной тренировки перед Главным военно-морским парадом.
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Опасное предсказание Мессинга для россиян начало сбываться: тайный смысл слов о Нибиру расшифрован новым «ключом»

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Греческий футболист
Греческий футболист, нападающий клуба «Штутгарт» и национальной сборной Греции.
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