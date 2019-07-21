Футбол
Агент опроверг слухи об интересе «Спартака» к нападающему «Штутгарта»РИА Новости 12:45
Футбольный агент Антонио Апостолопулос, представляющий интересы нападающего немецкого "Штутгарта" Анастасиоса Дониса, в разговоре с корреспондентом РИА Новости назвал неверной информацию о возможном переходе его клиента в московский "Спартак".
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Политика
Экзитполы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Обновлено в 13:32
Политика
Политолог извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана
Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 13:30
Экономика
Орешкин заявил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Транспорт
В Краснодаре из-за ливня встали трамваи
В Краснодаре ливень подтопил улицы и трамвайные пути. Из-за этого на некоторых участка остановились трамваи.
Обновлено в 07:02
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:33
Футбол
Роналду высказал Сарри за свою замену в матче с «Тоттенхэмом»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой во время матча с «Тоттенхэмом» в Международном кубке чемпионов.
Обновлено в 13:46
Футбол
Матч с «Оренбургом» стал для Ганчаренко 100-м на посту наставника ЦСКА
Виктор Ганчаренко провёл 100-й матч в качестве главного тренера ЦСКА.
Обновлено в 13:38
Политика
В «Слуге народа» пообещали поддержать отмену депутатской неприкосновенности
Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политическое объединение готово поддержать инициативу об отмене депутатской неприкосновенности в Верховной раде нового созыва.
Обновлено в 13:47
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Здоровье
Врачи назвали первые признаки камней в почках
Медики рассказали о первых признаках, которые могут сигнализировать о камнях в почках.
Обновлено в 08:42
Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше
Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Общество
В Петербурге и Кронштадте прошла тренировка военно-морского парада
В центре Петербурга и на Кронштадтском рейде боевые корабли прошли строем в рамках первой совместной тренировки перед Главным военно-морским парадом.
Обновлено в 12:03
Космос
Опасное предсказание Мессинга для россиян начало сбываться: тайный смысл слов о Нибиру расшифрован новым «ключом»
Исследователи космоса уточняют, что слова Мессинга: "Человечество должно пережить два рассвета и два падения", — и это трудно осознать без знаний астрономии.
Обновлено в 11:00
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Наука
Самые опасные виды рака привлекают меньше всего денег на исследования
На изучение некоторых наиболее смертоносных видов опухолей выделяются наименьшие объемы средств, установило исследование.
Обновлено 19 июля в 09:28
Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено вчера в 16:11
Футбол
Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Сочи»
Стал известен стартовый состав сине-бело-голубых на матч второго тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 13:36
Политика
На Украине на избирательном участке использовали кастрюлю вместо сейфа
На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины вместо сейфа пытались использовать опечатанную кастрюлю с надписью «сейф».
Обновлено в 10:43
Политика
Появилась запись переговоров КСИР с британским танкером
Опубликована запись переговоров экипажа задержанного Ираном британского танкера Stena Impero с представителем иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и британским фрегатом HMS Montrose.
Обновлено в 10:13
Политика
Экзитпол: В Верховную раду Украины прошли пять партий
Согласно социологам, в Раду проходят пять партий. Большинство взяла партия «Слуга народа» президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:14
Музыка
Джейсон Деруло повеселился в клубе на съемках клипа «Mamacita»
Джейсон Деруло повеселился в клубе на съемках клипа Mamacita Креативный исполнитель Джейсон Деруло и пуэрториканский певец Farruko презентовали совместный клип.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
«Богиня»: Вера Брежнева опубликовала секси-фото в купальнике
Вечером 20 июля Брежнева опубликовала на своей Instagram-странице фотографию в купальнике, сопроводив ее хештегами #стеснениепропало и #янесвятая.
Обновлено в 04:28
Игры
EA начала рассылку приглашений в альфа-тест таинственной игры
Тайна, покрытая мраком Пользователи PlayStation 4 и Xbox One начали получать письма-приглашения на закрытый альфа-тест игры под кодовым названием Picnic.
Обновлено вчера в 16:10
Общество
Какая погода ожидается на неделе в столичном регионе
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал телеканалу «Звезда», что на предстоящей неделе погода в столичном регионе и Центральной части России начнёт улучшаться, а уже к следующим выходным синоптики обещают возобновление купального сезона.
Обновлено в 13:27
Политика
Опубликованы официальные данные украинских экзит-полов
Ранее сообщалось, что телеграм-каналы опубликовали первые данные экзит-полов на парламентских выборах на Украине.
Обновлено в 13:09