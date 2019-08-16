Марио Кнеж, полузащитник "Монако" Юссефа Аит-Беннассера подтвердил, что его клиентом интересуется московский ЦСКА. "Я не комментирую слухи, но могу подтвердить, что мы действительно контактируем с ЦСКА по поводу футболиста", цитирует агента Sport24.

Культура Телеведущий Роман Бабаян перешел на НТВ Ведущий «Право голоса» на ТВЦ Роман Бабаян перешел в новый проект на НТВ, сообщает радио «Говорит Москва».

Общество К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей «Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.

Шоу-бизнес Барановская повторила знаменитую сцену из фильма «Титаник» На ролике Барановская, как героиня знаменитого фильма «Титаник», стоит в носовой части яхты, раскинув руки, словно летит навстречу морю и солнцу.

Политика «Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор.

Происшествия У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Происшествия В Крыму убили начальника городского отделения МЧС Начальник отделения МЧС в крымском городе Саки погиб от ранений после бытовой ссоры в Евпатории.

Общество В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил ввести штраф за выгул опасных пород собак без поводка и намордника.

Политика Российское посольство в Лондоне оценило обстановку в Персидском заливе В заявлении говорится, что усиление давления на Иран со стороны США и Великобритании может обострить обстановку в Персидском заливе.

Авто Бюджетные модели Datsun получат вариатор Компания Nissan анонсировала планы по модернизации модельного ряда недорогих моделей Datsun.

Происшествия В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.

Происшествия Экс-владелец ФК «Кубань» приговорён к девяти годам лишения свободы Бывший владелец краснодарского футбольного клуба «Кубань» и генеральный директор украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олег Мкртчан приговорён к девяти годам лишения свободы за мошенничество.

Происшествия Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.

Общество Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.

Теннис Кузнецова обыграла Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в полуфинал престижных соревнований в американском Цинциннати.

Политика Захарова напомнила США о краже дипсобственности России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.

Космос Обнаружен новый вид космических катастроф Астрономы подтвердили существование нового класса сверхновых, в ходе которых звезда полностью уничтожается, не оставляя нейтронную звезду или черную дыру.

Политика МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.