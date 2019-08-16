Футбол
Агент опорника «Монако» подтвердил интерес ЦСКАSport.ru 08:44
Марио Кнеж, полузащитник "Монако" Юссефа Аит-Беннассера подтвердил, что его клиентом интересуется московский ЦСКА. "Я не комментирую слухи, но могу подтвердить, что мы действительно контактируем с ЦСКА по поводу футболиста", цитирует агента Sport24.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:01, Ашберн
Культура
Телеведущий Роман Бабаян перешел на НТВ
Ведущий «Право голоса» на ТВЦ Роман Бабаян перешел в новый проект на НТВ, сообщает радио «Говорит Москва».
Обновлено в 13:52
Общество
К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей
«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Барановская повторила знаменитую сцену из фильма «Титаник»
На ролике Барановская, как героиня знаменитого фильма «Титаник», стоит в носовой части яхты, раскинув руки, словно летит навстречу морю и солнцу.
Обновлено в 08:12
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор.
Обновлено в 13:51
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Крыму убили начальника городского отделения МЧС
Начальник отделения МЧС в крымском городе Саки погиб от ранений после бытовой ссоры в Евпатории.
Обновлено в 08:56
Общество
В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил ввести штраф за выгул опасных пород собак без поводка и намордника.
Обновлено в 12:56
Политика
Российское посольство в Лондоне оценило обстановку в Персидском заливе
В заявлении говорится, что усиление давления на Иран со стороны США и Великобритании может обострить обстановку в Персидском заливе.
Обновлено в 14:38
Футбол
Бавария — Герта 2:2 (2-й тайм)
Обновлено в 15:28
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Авто
Бюджетные модели Datsun получат вариатор
Компания Nissan анонсировала планы по модернизации модельного ряда недорогих моделей Datsun.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие
Россию заподозрили в испытании оружия «Судного дня»
Обновлено в 12:08
Происшествия
Экс-владелец ФК «Кубань» приговорён к девяти годам лишения свободы
Бывший владелец краснодарского футбольного клуба «Кубань» и генеральный директор украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олег Мкртчан приговорён к девяти годам лишения свободы за мошенничество.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Общество
Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации
Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Теннис
Кузнецова обыграла Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в полуфинал престижных соревнований в американском Цинциннати.
Обновлено в 15:45
Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Космос
Обнаружен новый вид космических катастроф
Астрономы подтвердили существование нового класса сверхновых, в ходе которых звезда полностью уничтожается, не оставляя нейтронную звезду или черную дыру.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов
Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено 14 августа в 15:31
Политика
США планируют сократить помощь другим странам на $4,3 млрд
Администрация президента Соединенных штатов Дональда Трампа намерена сократить более чем на $4 млрд расходы страны на международную помощь.
Обновлено в 04:28