Футбол

Агент опорника «Монако» подтвердил интерес ЦСКАSport.ru 08:44

Марио Кнеж, полузащитник "Монако" Юссефа Аит-Беннассера подтвердил, что его клиентом интересуется московский ЦСКА. "Я не комментирую слухи, но могу подтвердить, что мы действительно контактируем с ЦСКА по поводу футболиста", цитирует агента Sport24.
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Sport24.ru09:30

Агент: Могут подтвердить, что мы контактируем с ЦСКА по поводу Аит-Беннасера

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Агент хавбека «Монако» Аит-Беннассера подтвердил интерес ЦСКА

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