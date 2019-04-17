Футбол
Агент назвал слухами информацию об интересе «Зенита» к КовачичуРИА Новости 10:40
Представитель хорватского футболиста Матео Ковачича Никки Вукшан назвал слухами информацию британских СМИ об интересе петербургского "Зенита" к полузащитнику. "Мы не комментируем слухи", - заявил Вукшан РИА Новости.
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Происшествия
Специалисты Минздрава проведут телеконсультацию по состоянию Быкова
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила организовать телемедицинскую консультацию по состоянию госпитализированного в Уфе писателя и журналиста Дмитрия Быкова.
Обновлено в 09:08
Политика
Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира
Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Происшествия
Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева
Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.
Обновлено в 11:11
Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Самолет загорелся во время взлета во Внуково
В московском аэропорту Внуково самолет загорелся во время взлета, передает телеканал "360".
Обновлено в 11:04
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Экономика
Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Хоккей
«Тампа» установила исторический антирекорд НХЛ
Обновлено в 02:14
Здоровье
Волынец призвала выдавать детские смеси бесплатно и только по рецепту
Волынец подчеркнула, что детские смеси необходимо продавать только по рецепту врача, чтобы было документальное подтверждение того, что имеются основания перевести ребенка на искусственное вскармливание.
Обновлено в 10:52
Футбол
Стало известно, как будет выглядеть новый стадион «Уфы»
В Уфе представили проект нового стадиона одноимённого клуба, сообщает «Башинформ».
Обновлено в 10:37
Кино
Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи
Тимур Бекмамбетов и студия «Базелевс» начали работу над безымянным проектом, который расскажет о событиях 17 октября 2018 года, когда в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство.
Обновлено в 07:06
Наука
Новое исследование впервые доказало рост числа кишечных бактерий при беременности
Новое исследование, проведенное доктором Омри Кореном (Omry Koren) и профессором Йорамом Лузоном (Yoram Louzon), показало, что прогестерон регулирует микробный состав бактерии во время беременности таким образом, чтобы помочь ребенку развиваться.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Севастополе дагестанцы зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку
В ведомстве рассказали, что нетрезвые дагестанцы "заставили" бармена включить лезгинку, после чего со словами "Танцуй давай, да!" потребовали от "34-летнего Олега" исполнить этот танец.
Обновлено в 11:32
Экономика
Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых
Одним из ключевых рисков, которые эксперты обсуждали в рамках сессий ХХ Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященных перспективе выхода экономики РФ на темпы эффективного роста выше среднемировых, оказался вероятный резкий рост безработицы.
Обновлено вчера в 18:29
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Общество
Россияне стали лучше относиться к деятельности Сталина
Согласно опросу «Левада-центра», 51% респондентов относится к Сталину позитивно. Это максимальный за последние 20 лет показатель.
Обновлено вчера в 05:32
Экономика
Рунет в два раза чаще прежнего сталкивался с кибератаками в 2018 году
В настоящее время, кроме разговоров о кибербезопасности, "никто не тратит усилий на то, чтобы анализировать, выявлять уязвимости в своих приложениях, защищать пользовательские данные", подчеркнул вице-президент "Ростелекома".
Обновлено в 07:24
Авто
Genesis представил новый компактный электромобиль Mint
По заявлению Genesis, Mint на одном заряде может проехать до 320 км. Данные силовой установки концепта на выставке раскрывать не стали.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Экс-президент Перу умер после попытки самоубийства, сообщили СМИ
Экс-президент Перу Алан Гарсия, ранивший себя при попытке задержания, скончался, сообщил канал Telesur.
Обновлено в 11:07
Культура
Ведущие мировые пиротехники зажгут небо на фестивале в Ессентуках
Второй день отведен выступлениям крупнейшей компании по организации пиротехнических шоу в Беларуси KALVIN PYRO-TEAM.
Обновлено в 10:17
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Общество
Кресла Аэрофлота признали самыми комфортабельными в Европе
Крупнейший российский перевозчик Аэрофлот был признан лучшим в Европе по уровню комфорта кресел.
Обновлено в 12:15
Футбол
Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу
Обновлено в 12:20
Футбол
Мама Роналду: «Сын сказал: „Мама, я не творю чудес“»
Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом» (1:2). – Ему было грустно, он хотел выйти в финал.
Обновлено в 10:15
Политика
Тимошенко назвала победителя второго тура выборов на Украине
Обновлено в 11:48
Политика
Суд продлил арест задержанным украинским морякам
Лефортовский районный суд Москвы продлил до 24 июля арест украинским морякам, задержанным в ноябре прошлого года в Керченском проливе.
Обновлено в 11:53
Политика
Москва заинтересовалась сообщениями об «отравленных в Солсбери детях»
Посольство России направило запрос в МИД Британии с просьбой прокомментировать сообщения СМИ о фотографиях "отравленных в Солсбери детей и уток".
Обновлено в 09:37
Происшествия
В центре Петербурга горит дом Брискорна
Обновлено в 12:17