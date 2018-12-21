Агент нападающего английского "Саутгемптона" Маноло Габбьядини Сильвио Пальяри прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны московских "Спартака" и ЦСКА, передает "Чемпионат". Специалист отметил, что российские клубы еще не обращались к нему по этому вопросу.

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Агент игрока «Саутгемптона»: с ЦСКА и «Спартаком» переговоров не было

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