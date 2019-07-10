Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы полузащитника сборной Уругвая и итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».

Транспорт В лондонском аэропорту Гатвик приостановили полеты Полеты в лондонском аэропорту Гатвик приостановлены из-за неполадок в диспетчерской башне, сообщила администрация аэропорта.

Происшествия ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.

Наука Палеонтологи нашли в Греции останки самых древних людей на Земле До недавнего времени антропологи и палеонтологи считали, что современный человек, Homo sapiens, возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев.

Музыка Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.

Происшествия В центре Петербурга прорвало трубу Очевидцы на месте ЧП опубликовали в социальных сетях видео, как из-под земли бьет фонтан воды, люди также сообщают о повреждении автомобилей.

Политика Британия не выдала визу сотруднику МИД РФ В российском посольстве в Великобритании заявили, что Лондон не выдал визу сотруднику МИД РФ, который намеревался участвовать в конференции по свободе СМИ.

Армия и оружие «Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин» Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Нино Нинидзе прокомментировала слухи о романе с Максимом Виторганом Не успели утихнуть слухи о разводе ведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, как появились сплетни о новых романах знаменитостей.

Происшествия В отеле Новой Москвы задушили стюардессу В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.

Политика В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.

Шоу-бизнес Александр Самойленко стал отцом в четвертый раз Малышка появилась на свет рано утром 10 июля, но звездный отец не смог быть рядом с избранницей Натальей в важный момент, поскольку находился на съемках.

Политика Медведчук попросил Медведева об отмене санкций для Украины Руководитель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой о продолжении отмены санкций для Украины.

Политика Меркель сделала заявление после приступа Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.

Хоккей Кудашов официально назначен главным тренером сборной России по хоккею Федерация хоккея России (ФХР) подтвердила назначение Алексея Кудашова главным тренером национальной команды.

Финансы Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла Рублю помог укрепиться председатель ФРС Джером Пауэлл: он заявил, что видит риски для экономики, а трейдеры расценили его слова как сигнал к снижению процентных ставок уже в июле, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.

Экономика Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал участки, на которые разделил бывшее поместье президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (Флорида).

Политика Беглов призвал прекратить безобразия на выборах в Петербурге Горизбирком обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов Петербурга.

Политика Совладельцы «Рустави 2» отказались увольнять гендиректора канала Совладельцы и партнеры грузинского «Рустави 2» отказались увольнять его гендиректора Николоза Гварамию, нецензурно комментировавшего позицию Владимира Путина по санкциям против Грузии.

Происшествия Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".

Культура Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд» Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.