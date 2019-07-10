Футбол
Агент футболиста Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака»RT на русском 13:13
Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы полузащитника сборной Уругвая и итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».
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Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
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Александр Самойленко стал отцом в четвертый раз
Малышка появилась на свет рано утром 10 июля, но звездный отец не смог быть рядом с избранницей Натальей в важный момент, поскольку находился на съемках.
Обновлено в 13:00
Футбол
Московское «Динамо» представило форму на новый сезон
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Руководитель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой о продолжении отмены санкций для Украины.
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«Динамо» подписало контракт с Шарлем Каборе
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Финансы
Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла
Рублю помог укрепиться председатель ФРС Джером Пауэлл: он заявил, что видит риски для экономики, а трейдеры расценили его слова как сигнал к снижению процентных ставок уже в июле, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.
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Экономика
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Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал участки, на которые разделил бывшее поместье президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (Флорида).
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Беглов призвал прекратить безобразия на выборах в Петербурге
Горизбирком обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов Петербурга.
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Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
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Обновлено в 12:36
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
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