Футбол

Агент футболиста Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака»RT на русском 13:13

Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы полузащитника сборной Уругвая и итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».
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