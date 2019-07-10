Футбол
Агент футболиста Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака»RT на русском 13:13
Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы полузащитника сборной Уругвая и итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».
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