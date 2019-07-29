Футбол

«Динамо» претендует на нападающего дортмундской «Боруссии»Вести.Ru 02:56

Московское "Динамо" в ближайшее время может приобрести нападающего дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа. 25-летний немецкий футболист может обойтись бело-голубым в 20 миллионов евро.
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