Футбол
«Динамо» претендует на нападающего дортмундской «Боруссии»Вести.Ru 02:56
Московское "Динамо" в ближайшее время может приобрести нападающего дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа. 25-летний немецкий футболист может обойтись бело-голубым в 20 миллионов евро.
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Источник: «Динамо» заплатит 20 миллионов евро за форварда дортмундской «Боруссии»
Спорт-Экспрессвчера в 15:24
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