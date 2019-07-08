Футбол
Агент де Лигта сообщил о согласовании контракта с «Ювентусом»Матч ТВ 20:16
Защитник «Аякса» Матейс де Лигт находится в шаге от перехода в «Ювентус». 19-летний футболист согласовал условия контракта с туринцами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:00, Вашингтон
Происшествия
В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу
Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Энергетика
«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России
В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено вчера в 01:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 19:55
Общество
Названы причины падения рождаемости в России
В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие
В Сомали исламисты казнили не менее десяти человек, сообщают СМИ
Сомалийские исламисты из группировки "Аш-Шабаб" казнили за прошлую неделю не менее 10 человек, обвиняемых в шпионаже, сообщает африканское отделение радиостанции RFI.
Обновлено в 20:35
Политика
Трамп ответил на критику посла Британии
Президент США Дональд Трамп заявил, что посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дэррок плохо справляется со своими обязанностями.
Обновлено в 18:08
Происшествия
В Калифорнии снова произошло мощнейшее землетрясение
Напомним, что 4 июля в округе Керн в Калифорнии ввели режим ЧС после мощного землетрясения магнитудой 6,4. Из-за подземных толчков в городе Риджкрест произошло порядка пяти пожаров.
Обновлено вчера в 00:32
Экономика
Владелец ПИК выделяет рабочие места
В новое направление намерен инвестировать основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев.
Обновлено в 17:59
Футбол
Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года
В последний раз бразильская команда одерживала победу в Кубке Америки в 2007 году. Сборная выигрывала турнир девять раз в своей истории.
Обновлено в 18:00
Технологии
«Передовая» сборка F-35 попала на видео
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
Украина заметила активность российских подлодок в Босфоре
Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".
Обновлено в 07:23
Политика
В Санкт-Петербурге прощаются с погибшими 1 июля моряками-подводниками
На Серафимовском кладбище Петербурга начались гражданская панихида и похороны подводников, погибших 1 июля в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия
В Мексику не пустили еще 14 россиян
Обновлено в 15:26
Происшествия
Первая авиакомпания отказалась от Boeing 737 Max
Обновлено в 12:57
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
"Противоопухолевая активность связана еще и с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток", - рассказала Ливанцова.
Обновлено в 20:14
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Технологии
Билл Гейтс рассказал о магии и заклинаниях Стива Джобса
Основатель Apple Стив Джобс обладал даром взять самую умирающую компанию и превратить ее в самую дорогую в мире.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Турции произошел взрыв на азотном заводе
Обновлено в 14:52
Происшествия
Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео
Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
Обновлено в 15:05
Общество
Суздальницкий стал председателем комитета горхозяйства Читы
Напомним, краевой Минтер Суздальницкий возглавил 21 мая 2019 года, когда Виктор Паздников стал и.о. вице-премьера правительства края.
Обновлено в 19:41
Общество
Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков
Алкоэнергетики в России не производятся с января 2018 года, за исключением напитков, которые делаются на экспорт.
Обновлено в 14:30
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Общество
Чистому небу рисуют новые перспективы
«Ростелеком» может инвестировать в проект ПАО «Ростелеком» может помочь городским властям выполнить программу «Чистое небо» по демонтажу телекоммуникационных кабелей с центральных улиц Петербурга, которая буксует несколько лет.
Обновлено в 17:00
Политика
Мантуров рассказал, когда появится прототип мотоцикла Aurus
Глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с РИА "Новости" заявил, что первый прототип мотоцикла Aurus может появиться в 2021 году.
Обновлено в 20:55
Авто
Дубликат ПТС: как зачастую обманывают покупателей
Часто оригинал ПТС остается в банке или другой финансовой организации, а на руках продавца остается только его дубликат, заверенный в ГИБДД.
Обновлено в 03:30
Спорт
Женская сборная Испании обыграла Францию и выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Испании одержала победу над Францией (86:66) в финальном матче чемпионата Европы. Игра проходила в Белграде (Сербия).
Обновлено в 16:12
Финансы
Облигационные фонды демонстрируют стабильную динамику
Российский фондовый рынок уверенно растет с начала года, и рублевый индекс прибавил за это время 20%.
Обновлено в 11:18