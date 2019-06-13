Футбол
Агент де Лигта опроверг информацию о договоренности с «ПСЖ»Sportbox.RU 03:21
Агент защитника «Аякса» Матейса де Лигта Мино Райола опроверг сообщения о переходе игрока в «ПСЖ».
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Мино Райола опроверг новость о переговорах по поводу перехода Де Лигта в «ПСЖ»
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Райола провел встречу со спортдиректором «ПСЖ». Переход де Лигта может состояться до конца недели
ProstoProSportвчера в 13:50
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