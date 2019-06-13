Футбол

Агент де Лигта опроверг информацию о договоренности с «ПСЖ»Sportbox.RU 03:21

Агент защитника «Аякса» Матейса де Лигта Мино Райола опроверг сообщения о переходе игрока в «ПСЖ».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Агент Де Лигта высказался о переговорах с «ПСЖ»

Газета.Ruвчера в 18:46

«Барселона» ведет переговоры с Алексом Абринесом

Sports.ru04:18

Агент Де Лигта опроверг новость о переговорах с «ПСЖ»

Sport24.ruвчера в 18:22

Агент де Лигта опроверг информацию о договоренности с «ПСЖ»

Матч ТВ03:21

Мино Райола опроверг новость о переговорах по поводу перехода Де Лигта в «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 17:36

Райола: переход де Лигта в «ПСЖ»? Это ложная информация

Чемпионатвчера в 16:31

Райола провел встречу со спортдиректором «ПСЖ». Переход де Лигта может состояться до конца недели

ProstoProSportвчера в 13:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Кино

Скончалась актриса из «Секса в большом городе»

Обновлено в 03:54
Происшествия

В Оманском заливе атаковали два танкера

В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.
Обновлено в 04:17
Футбол

Игроки «Ливерпуля» получат золотые айфоны

Каждый из футболистов "Ливерпуля" получит золотой смартфон iPhone X. Таким образом руководство мерсисайдского клуба решило поощрить игроков за победу в Лиге чемпионов.
Обновлено в 04:52
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Культура

В России пригрозили уголовными делами создателям сериала «Чернобыль»

Партия "Коммунисты России" требует запретить создателям сериала "Чернобыль" въезд в Россию, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:27
Футбол

Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО

Обновлено в 03:29
Общество

В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки

Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Культура

Три российских фотографа претендуют на премию Андрея Стенина

Обновлено в 05:16
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

За последние десять дней 53 ребенка умерло в округе Музаффарпур индийского штата Бихар.
Обновлено в 05:43
Политика

Украине грозит трибунал ООН из-за провокации в Керченском проливе

Россия может подать иск к Украине в Международный суд ООН в Гааге из-за прошлогодней провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 03:12
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Общество

19 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии и истории в Удмуртии

16 выпускников сдали единый государственный экзамен по химии на 100 баллов, три школьника набрали наивысшие баллы по истории в Удмуртии.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Трамп и Дуда заявили о новом уровне отношений США и Польши

Обновлено вчера в 20:22
Футбол

«Спартак» хочет усилиться хавбеком сборной Украины

"Спартаку" интересен полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, сообщает voetbalkrant.com.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Кубанская прокуратура установила личность «воскресшего» Цапка

Обновлено в 04:37
Экономика

Российские банки нашли новый повод для блокировки счетов

Банки грозят заблокировать счет или вклад клиента, который не смог раскрыть происхождение средств.
Обновлено в 00:26
Технологии

Дуров связал DDoS-атаку на Telegram с протестами в Гонконге

Обновлено в 03:48
Хоккей

Тарасенко и Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли

Российские хоккеисты Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли.
Обновлено в 04:16
Общество

Эротику в чернобыльской зоне отчуждения раскритиковали в сети

Instagram-модели опубликовали откровенные фото, сделанные в чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие

Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»

Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
Обновлено вчера в 20:58
Экономика

Кредиторы предлагают Utair подумать о продаже вертолетной компании

Кредиторы предлагают Utair подумать о продаже ее крупнейшего актива – компании «Ютэйр – вертолетные услуги» (ЮтВУ), это крупнейший в России и один из крупных в мире вертолетных операторов.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия

Попросившие канадского убежища россияне рассказали о горящей земле

Жители города Киселевска Кемеровской области, попросившие убежища в Канаде из-за плохой экологической ситуации в регионе, сообщили о многочисленных подземных пожарах рядом с населенным пунктом.
Обновлено в 05:38
Технологии

«Тинькофф» представил голосового помощника Олега

Олег будет жить в мобильном приложении «Тинькофф», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз банка.
Обновлено в 03:48
Общество

Крупный скейт-парк откроется на востоке Москвы к осени 2019 года

Обновлено в 05:19
Происшествия

Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве

Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.
Обновлено вчера в 06:01
Баскетбол

Ирвинг отказался продлевать контракт с «Бостоном»

Обновлено в 03:51
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Космос

Сверхвспышка на Солнце может парализовать мировые электросети

Не исключено, что подобное событие случится и на Солнце, которое сейчас находится примерно в середине своего жизненного цикла.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва признали невменяемым

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о захвате пассажирского самолета Сургут-Москва.
Обновлено в 04:15
Общество

Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет

Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное