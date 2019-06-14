Агент Влашича сообщил о начале переговоров с ЦСКАМК-Спорт 07:27

Тончи Мартич, агент хорватского полузащитника Николы Влашича сообщил о проведении переговоров с московским ЦСКА.

Агент Влашича сообщил о начале переговоров с ЦСКА

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