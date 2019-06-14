Футбол
Агент Влашича сообщил о начале переговоров с ЦСКАМК-Спорт 07:27
Тончи Мартич, агент хорватского полузащитника Николы Влашича сообщил о проведении переговоров с московским ЦСКА.
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Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено в 04:08
Гаджеты
Смартфоны Huawei неожиданно начали показывать рекламу
Модели P30 Pro, P20, P20 Lite, Honor 10 и P20 Pro, в частности, показывают на экране блокировки рекламу сервиса Booking.com.
Обновлено в 05:33
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено в 07:34
Политика
В Совфеде отреагировали на заявление ЕС о «сдерживании» России
Ранее ЕС опубликовал доклад, в котором отчитался об успехах "двойственного подхода" к России, который позволяет сдерживать ее, но при этом сотрудничать.
Обновлено в 07:23
Экономика
Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве
Регионы РФ, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве – об этом в пятницу написала газета "Ведомости" со ссылкой на письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от вице-премьера Виталия Мутко, в аппарате правительства это подтвердили РИА Новости.
Обновлено в 04:57
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Обновлено в 00:24
Хоккей
Хоккеист Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли
Хоккеист, которому принадлежит голевой пас в третьей заброшенной шайбе матча из четырех, уложил в Кубок своего новорожденного сына.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию
Бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию страны, когда своим указом образовал национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг – к такому выводу пришел Конституционный суд Украины, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:49
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Общество
В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии
Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55
Происшествия
Россиянин убил жену и утопил ее голову в реке
Обновлено в 06:28
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Музыка
Little Big выпустили новый клип «I’m OK»
В комментариях пользователи отметили, что композиция и клип станут в один ряд с их прошлогодним хитом "Skibidi".
Обновлено в 05:36
Наука
Низкий уровень витамина К ограничивает подвижность пожилых
Учёные обнаружили, что низкий уровень циркулирующего в крови витамина К связан с ограничением подвижности и инвалидностью среди пожилых людей.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Глава Туркмении расстрелял мишени с велосипеда
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Москве произошел пожар в Измайловском кремле
В Москве произошел пожар в музейном комплексе Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Брюссель выявил российское вмешательство в выборы в Европарламент
Выборы в Европарламент, прошедшие в странах Евросоюза с 23 по 26 мая, подверглись вмешательству из России.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина развелась с мужем
Ольга была замужем 14 лет, а познакомилась со своим мужем еще будучи студенткой второго курса Славянской академии культуры.
Обновлено в 05:44
Политика
Партия Порошенко поднялась на второе место в парламентском рейтинге
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" поднялась на второе место в парламентском рейтинге, ее готовы поддержать 7,9% респондентов, свидетельствуют данные исследования центра "Социс", опубликованные в пятницу.
Обновлено в 06:16
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль
Сегодня, 14 июня, с конвейера линии В0 АО ''АвтоВАЗ'' сошел миллионный автомобиль c момента ее запуска в 2012 году.
Обновлено в 05:11
Общество
Школьников избавят от тяжелых рюкзаков с учебниками
Предполагается, что уже через пять лет российские школьники не будут носить тяжелые ранцы, для этого могут оборудовать индивидуальные шкафчики.
Обновлено в 00:39
Политика
Уволенный Путиным из-за Голунова генерал полиции написал заявление на пенсию
Начальник УВД по ЗАО Москвы генерал полиции Андрей Пучков, которого накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку из-за дела журналиста Ивана Голунова, написал заявление об уходе на пенсию.
Обновлено в 05:58
Космос
На Марсе обнаружен огромный логотип из Star Trek
Исследователь Росс Бейер из Университета Аризоны обнаружил это забавное сходство одним из первых.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
В Польше оценили расходы на увеличение военного контингента США
Польша платит чрезмерно большую цену за незначительное увеличение военного контингента США.
Обновлено в 04:34
Религия
Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу
На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
Обновлено в 04:11