Футбол

Агент Влашича сообщил о начале переговоров с ЦСКАМК-Спорт 07:27

Тончи Мартич, агент хорватского полузащитника Николы Влашича сообщил о проведении переговоров с московским ЦСКА.
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Агент Влашича: Никола в процессе переговоров с ЦСКА

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Агент Влашича: «Мы находимся в процессе переговоров с ЦСКА»

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Агент Влашича: «Мы с Николой в процессе переговоров с ЦСКА»

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:19, Вашингтон
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