Футбол
Агент Влашича сообщил о начале переговоров с ЦСКАМК-Спорт 07:27
Тончи Мартич, агент хорватского полузащитника Николы Влашича сообщил о проведении переговоров с московским ЦСКА.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:19, Вашингтон
Здоровье
Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания
Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
Обновлено в 06:59
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Политика
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 08:28
Общество
Война и мир: мэр Екатеринбурга встречается с депутатами без прессы
Сегодня глава Екатеринбурга Александр Высокинский встретится с депутатами городской думы на закрытом совещании.
Обновлено в 03:04
Политика
Уволенный Путиным из-за Голунова генерал полиции написал заявление на пенсию
Начальник УВД по ЗАО Москвы генерал полиции Андрей Пучков, которого накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку из-за дела журналиста Ивана Голунова, написал заявление об уходе на пенсию.
Обновлено в 05:58
Культура
Умер экс-ректор академии Штиглица Александр Пальмин
Известно, что Пальмин умер в среду, 12 июня.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Девушкам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.
Обновлено в 06:07
Политика
Роухани призвал усилить сотрудничество России и Ирана
В пятницу в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась встреча президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани.
Обновлено в 08:41
Политика
Парубий предоставил в КС Украины документы о коалиции в Верховной раде
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий передал в Конституционный суд (КС) страны пакет документов, касающийся парламентской коалиции, сообщает 14 июня «112 Украина».
Обновлено в 06:37
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Кривом Роге разгромили офис политической партии
Штаб украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Кривом Роге был атакован людьми в масках.
Обновлено в 08:38
Гаджеты
Названы самые востребованные смартфоны в России
По данным «Связной | Евросеть», средневзвешенная стоимость одного смартфона составила 16 504 рубля, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 9%. Самым популярным на российском рынке смартфоном оказался Honor 7A, за которым по объёму продаж следуют: Samsung Galaxy J2, Galaxy A50, Galaxy A10 и Honor 10.
Обновлено в 08:42
Авто
Aston Martin вернется в «24 часа Ле-Мана» с гиперкаром Valkyrie
Компания Aston Martin вернется в «24 часа Ле-Мана» с гиперкаром Valkyrie, который подготовят для топового класса гонок на выносливость, сообщает британский автопроизводитель.
Обновлено в 07:04
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Американские F-35 разрушаются на сверхзвуковой скорости
Американские истребители начали разрушаться на сверхзвуковых скоростях.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Улан-Удэ привлекли вертолет к тушению пожара на строительном рынке
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению крупного пожара на территории строительного рынка в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:25
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Политика
Раскольник Филарет обвинил Порошенко и Епифания в мошенничестве
Напомним, что 23 мая раскольник и лже-патриарх Филарет обвинил экс-президента Украины Порошенко и раскольника Епифания в обмане.
Обновлено в 05:19
Политика
Путин пообещал обеспечить российским электричеством Монголию и Китай
Владимир Путин заявил о готовности России обеспечить электроэнергией проблемные регионы Китая и Монголии.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
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Здоровье
В Казани наградили лучших врачей Татарстана
Обновлено в 08:32
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Политика
Володин рассказал, на каких условиях Россия вернется в ПАСЕ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что может помешать российской делегации участвовать в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:19