Футбол

Агент Влашича рассказал, почему Никола принял решение остаться в ЦСКАRT на русском 15:30

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Агент Тончи Мартич, представляющий интересы хорватского полузащитника Николы Влашича, рассказал, почему футболист решил заключить полноценное соглашение с российским клубом ЦСКА после сезона-2018/19, проведённого в составе армейцев на правах аренды.
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Агент Влашича рассказал, почему Никола принял решение остаться в ЦСКА

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Агент Влашича: «Контракт с ЦСКА – легкое решение для Николы»

Спорт-Экспресс11:40

Агент Влашича: надеемся, что Никола вырастет вместе с ЦСКА

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