Футбол
Агент Влашича рассказал, почему Никола принял решение остаться в ЦСКАRT на русском 15:30
Агент Тончи Мартич, представляющий интересы хорватского полузащитника Николы Влашича, рассказал, почему футболист решил заключить полноценное соглашение с российским клубом ЦСКА после сезона-2018/19, проведённого в составе армейцев на правах аренды.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:11, Вашингтон
Общество
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Футбол
Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Политика
Грузинская оппозиция начала штурм парламента
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Пынзарь накормила сына турецким завтраком
Дарья Пынзарь, которая второй год живет в Турции со своей семьей, тоже решила похвастаться утренней трапезой.
Обновлено в 11:28
Политика
Путин ответил на вопрос пожарного из Калининграда о зарплате
Президент ответил, что данные, озвученные калининградцем, необходимо проверить, и добавил, что в течение года зарплата сотрудников МЧС, которые "не носят погоны", должна существенно вырасти.
Обновлено в 05:18
Футбол
«Ростов» обыграл СКА в контрольном матче
Желто-синие продолжают подготовку к новому чемпионату. Сегодня подопечные Валерия Карпина провели контрольный матч против СКА.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
В ДНР сообщили о погибшем в результате обстрелов защитнике республики
В результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в Донецкой Народной Республике погиб один военнослужащий.
Обновлено в 06:30
Политика
Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки
В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
Обновлено в 08:37
Политика
Путин прокомментировал возможность назначить Грудинина премьером
Грудинин в 2018 году на выборах президента РФ был кандидатом от КПРФ и занял второе место, получив 11,77% голосов.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Дисквалифицированная бегунья из Кении оказалась мужчиной
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено в 14:31
Автоспорт
Квят исполнил на гитаре песни Pink Floyd и The Animals
Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят продемонстрировал свои навыки игры на гитаре.
Обновлено в 15:40
Кино
Вышел новый трейлер мультфильма «Angry Birds 2 в кино»
В Сети появился новый трейлер мультфильма о сердитых птичках «Angry Birds 2 в кино».
Обновлено в 12:51
Спорт
Российские саблистки стали чемпионками Европы по фехтованию
Обновлено в 13:31
Происшествия
«Фонтанка»: в Петербурге оперативника ФСБ отправили под домашний арест по делу о передаче взятки в 10 млн рублей
Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест 33-летнего капитана ФСБ Кирилла Либена из Кировского районного отдела спецслужбы, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 15:25
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Финансы
Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов в четверг, 20 июня.
Обновлено в 12:08
Происшествия
В Вологде два подростка насмерть разбились на скутере
Обновлено в 13:08
Политика
Зеленский отменил указ Ющенко о проблесковых маячках
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Ющенко, которым строго ограничивалась установка сигнальных проблесковых маячков на автомобилях.
Обновлено в 08:28
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России на полгода
Европейский совет решил продлить на полгода экономические санкции против России, сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель председателя Евросовета Дональда Туска Пребен Ааманн.
Обновлено в 16:02
Общество
Больше половины выпускников Москвы отметят праздник в парке Горького
В праздничных мероприятиях в парке Горького примут участие больше половины выпускников московских школ.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Кузнецова обратится в СК и прокуратуру по поводу ребенка из семьи геев
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова направит обращение в Следственный комитет России и прокуратуру с просьбой предоставить информацию о судьбе ребенка, воспитавшегося гей-парой.
Обновлено в 14:26
Общество
В СК предложили изменить статьи УК РФ по врачебным ошибкам
За незаконное осуществление медицинской деятельности (статья 235 УК РФ) планируется ввести максимальное наказание до семи лет лишения свободы в случае смерти двух и более лиц.
Обновлено в 05:07
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Политика
Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Обновлено в 13:10
Политика
Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист
Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Происшествия
На проспекте Испытателей насмерть сбили велосипедиста
Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе.
Обновлено в 11:11