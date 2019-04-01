Футбол

Агент Влашича рассказал о желании Николы остаться в ЦСКАSport.ru вчера в 16:28

Полузащитник Никола Влашич, находящийся в ЦСКА на правах аренды, хочет остаться в московском клубе. Об этом заявил агент футболиста Тончи Мартич. Права на хорватского хавбека принадлежат английскому "Эвертону".
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Матч ТВвчера в 16:46

Бабаев: «ЦСКА ведёт переговоры с „Эвертоном“ по Влашичу»

Sport.ruвчера в 17:14
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Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
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В Доме кино простились с Алексеем Булдаковым

Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым прошла в понедельник в столичном Доме кино.
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Начиная со сборки 1809 (обновление от октября 2018-го, которое начинает широкомасштабно устанавливаться на компьютеры по всему миру только сейчас), система больше не будет настаивать на использовании функции "безопасное извлечение" перед отключением флешки или внешнего диска.
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Президент Украины Петр Порошенко отстранил Степанова от должности, временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Сергей Паращенко.
Обновлено в 07:27
Авто

В России растет доля рынка отечественных автобрендов

По данным аналитиков, в марте 2019 года в нашей стране было реализовано 41,9 тыс. новых автомобилей отечественных марок.
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Порошенко согласился на предложенную Зеленским дату дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился на заявленную его оппонентом артистом Владимиром Зеленским дату дебатов.
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На стройке масштабного конгресс-холла в Челябинске вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в понедельник днем на стройплощадке будущего конгресс-холла в Челябинске — столб черного дыма растянулся на несколько сотен метров, так что был виден из всех концов города.
Обновлено в 07:39
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Собянин пообещал Москве высокий уровень инфекционной помощи

Москва получит одну из самых современных в мире систем инфекционной помощи.
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Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
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Немецкие онкологи заявили, что заболеваемость раком будет лишь расти

Среди современных людей выросла заболеваемость раком, но частота раковых диагнозов не уменьшится в ближайшее время, - наоборот, будет лишь расти.
Обновлено в 06:54
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Суд изъял у Шестуна имущество на десять миллиардов рублей

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В Подмосковье к концу недели ожидается похолодание и снег

В Московской области к концу недели ожидается похолодание до -4 °С, понижение температуры будет сопровождаться ветром и небольшим снегопадом, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
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Происшествия

Самолет вернулся в Симферополь из-за плохого самочувствия пассажира

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Финансы

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в понедельник обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта на фоне благоприятной внешней сырьевой конъюнктуры, при этом локомотивом подъема выступили акции Сбербанка.
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Посольство России возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери

Посольство России в Лондоне ответило на опубликованную изданием The Mirror статью о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
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Политика

В Кремле ответили на готовность Зеленского к переговорам с Путиным

Отвечая на вопросы журналистов, готова ли российская сторона к переговорам с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, представитель Кремля напомнил, что Москва — не участник внутриукраинского конфликта.
Обновлено в 06:26
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В Литве задержан бывший посол страны в России

В Литве задержан бывший посол страны в России Римантас Шидлаускас по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.
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Макгрегор похвалил Лобова за победу в кулачных боях

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Общество

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Отвечая на вопрос, что мешает реализовать планы отдохнуть на майские праздники, 70% выбрали вариант "денег мало, слишком дорого", еще 10% заняты на работе, 8% не позволяет здоровье.
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Зеленский попросил МВД Украины предоставить ему охрану

Штаб Владимира Зеленского попросил МВД предоставить кандидату в президенты Украины охрану, сообщил в понедельник советник главы министерства Иван Варченко.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Мерсисайд. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк». Выступает в Премьер-лиге. В настоящее время клуб проводит 116-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордным показателем среди всех английских клубов.
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