Футбол

Агент Влашича рассказал о желании Николы остаться в ЦСКАSport.ru 16:28

По словам Мартича, вопрос будущего Влашича остаётся открытым. Агент подчеркнул, что сам Никола хочет остаться в ЦСКА, но в первую очередь армейцы должны договориться с "Эвертоном".
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«Никола хочет остаться, ему нравится клуб и тренер». Агент рассказал о будущем Влашича в ЦСКА

Матч ТВ16:46

«Никола хочет остаться, ему нравится клуб и тренер». Агент рассказал о будущем Влашича в ЦСКА

Sportbox.RU16:46

Бабаев: «ЦСКА ведёт переговоры с „Эвертоном“ по Влашичу»

Sport.ru17:14

Агент: в вопросе будущего Влашича возможно всё, Никола хочет остаться в ЦСКА

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Бабаев рассказал, может ли Влашич остаться в ЦСКА

Спорт-Экспресс15:15

Агент заявил, что ЦСКА и «Эвертон» ведут переговоры о будущем Влашича

RT на русском16:23
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Дарья Сагалова стала мамой в третий раз

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Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов

Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
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Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено в 20:50
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«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
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Общество

На канале ТНТ стартует первая телевизионная «Школа экстрасенсов»

В это воскресенье на канале ТНТ стартует новое мистическое шоу «Школа экстрасенсов».
Обновлено 05 апреля в 04:47
Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

Обновлено в 07:03
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Следствие предъявило обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой Владимиру Барсукову (в прошлом Кумарин), которого в СМИ называют лидером так называемой Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ), сообщил в воскресенье его адвокат.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Сотрудница ПФР незаконно начисляла 150-тысячную пенсию

Житель Воронежской области более двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей в месяц, которую ему начисляла дочь — сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР).
Обновлено в 19:38
Происшествия

В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери

"Утром 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Пионерской в селе Ивановка Ивановского района, обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:24
Хоккей

Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19.
Обновлено в 01:46
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью

Футболисты московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" в центральном матче игрового дня 22-го тура чемпионата России сыграли вничью в Москве.
Обновлено в 14:47
Политика

Оставшиеся в России «воры в законе» «заморозились»

По словам собеседника агентства, знакомого с ситуацией, еще в марте «воры в законе», которые остались в России, как они сами выражаются, «заморозились».
Обновлено в 03:15
Религия

Православные отмечают Благовещение

Православные христиане отмечают сегодня один из главных и древнейших церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
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Происшествия

ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России

Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
Обновлено в 21:04
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес

Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа

Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено в 04:08
Авто

Автомобили, которые были популярны в «лихие 90-е»

Обновлено в 09:52
Футбол

«Наполи» в большинстве не сумел обыграть «Дженоа»

В 31-м туре серии А Наполи разошелся миром с Дженоа. Встреча прошла на стадионе Сан-Паоло и завершилась со счетом 1:1.
Обновлено в 16:40
Космос

NASA ведет наблюдение за огромным количеством опасных астероидов

Обновлено вчера в 08:39
Шоу-бизнес

Глеб Матвейчук: «Я сейчас счастливее, чем 10 лет назад»

Обновлено в 17:00
Политика

Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами»

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами".
Обновлено в 19:56
Политика

Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
Общество

Бассейн «Радуга» работает с десятками нарушений

Центральное управление Ростехнадзора завершило проверку АНО ФКИС «Радуга».
Обновлено в 16:51
Политика

ЦИК Украины объявил результаты первого тура президентских выборов

Обновлено в 08:48
Интернет

«Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров

О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 20:05
Экономика

Superjet взлетят за счет производителя

InterJet просит отремонтировать двигатели в долг О том, что InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов SSJ 100, предусмотренных твердым контрактом с ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК) от 2011 года, "Ъ" рассказали два топ-менеджера авиапрома.
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Политика

Певец Лоза ответил на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Ранее российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель", что Россия должна "поклониться в ноги" Украине и "компенсировать убытки" Киева.
Обновлено в 19:26
Происшествия

Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»

Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
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Экономика

Центробанк сообщил о сбое в системе быстрых платежей

"Наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках Системы быстрых платежей", - сообщили в ЦБ.
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Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Мерсисайд. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк». Выступает в Премьер-лиге. В настоящее время клуб проводит 116-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордным показателем среди всех английских клубов.
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