Футбол
Агент Влашича рассказал о желании Николы остаться в ЦСКАSport.ru 16:28
По словам Мартича, вопрос будущего Влашича остаётся открытым. Агент подчеркнул, что сам Никола хочет остаться в ЦСКА, но в первую очередь армейцы должны договориться с "Эвертоном".
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Шоу-бизнес
Дарья Сагалова стала мамой в третий раз
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено в 20:50
Армия и оружие
«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Обновлено в 17:46
Общество
На канале ТНТ стартует первая телевизионная «Школа экстрасенсов»
В это воскресенье на канале ТНТ стартует новое мистическое шоу «Школа экстрасенсов».
Обновлено 05 апреля в 04:47
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Происшествия
Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой
Следствие предъявило обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой Владимиру Барсукову (в прошлом Кумарин), которого в СМИ называют лидером так называемой Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ), сообщил в воскресенье его адвокат.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Сотрудница ПФР незаконно начисляла 150-тысячную пенсию
Житель Воронежской области более двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей в месяц, которую ему начисляла дочь — сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР).
Обновлено в 19:38
Происшествия
В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери
"Утром 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Пионерской в селе Ивановка Ивановского района, обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:24
Хоккей
Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ
Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19.
Обновлено в 01:46
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью
Футболисты московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" в центральном матче игрового дня 22-го тура чемпионата России сыграли вничью в Москве.
Обновлено в 14:47
Политика
Оставшиеся в России «воры в законе» «заморозились»
По словам собеседника агентства, знакомого с ситуацией, еще в марте «воры в законе», которые остались в России, как они сами выражаются, «заморозились».
Обновлено в 03:15
Религия
Православные отмечают Благовещение
Православные христиане отмечают сегодня один из главных и древнейших церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено в 14:24
Происшествия
ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России
Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
Обновлено в 21:04
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес
Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа
Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено в 04:08
Авто
Автомобили, которые были популярны в «лихие 90-е»
Обновлено в 09:52
Футбол
«Наполи» в большинстве не сумел обыграть «Дженоа»
В 31-м туре серии А Наполи разошелся миром с Дженоа. Встреча прошла на стадионе Сан-Паоло и завершилась со счетом 1:1.
Обновлено в 16:40
Космос
NASA ведет наблюдение за огромным количеством опасных астероидов
Обновлено вчера в 08:39
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук: «Я сейчас счастливее, чем 10 лет назад»
Обновлено в 17:00
Политика
Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами»
Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами".
Обновлено в 19:56
Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
Общество
Бассейн «Радуга» работает с десятками нарушений
Центральное управление Ростехнадзора завершило проверку АНО ФКИС «Радуга».
Обновлено в 16:51
Интернет
«Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров
О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 20:05
Экономика
Superjet взлетят за счет производителя
InterJet просит отремонтировать двигатели в долг О том, что InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов SSJ 100, предусмотренных твердым контрактом с ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК) от 2011 года, "Ъ" рассказали два топ-менеджера авиапрома.
Обновлено в 18:07
Политика
Певец Лоза ответил на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Ранее российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель", что Россия должна "поклониться в ноги" Украине и "компенсировать убытки" Киева.
Обновлено в 19:26
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Экономика
Центробанк сообщил о сбое в системе быстрых платежей
"Наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках Системы быстрых платежей", - сообщили в ЦБ.
Обновлено в 13:54